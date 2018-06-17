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Важную инициативу по повышению статуса врачей предложил Игорь Додон в День медика
17.06.2018

В День медика Игорь Додон выступил с инициативой о повышении социального статуса врачей в Молдове.

Сегодня, 17 июня, Молдова отмечает День медицинского работника и фармацевта. Президент Игорь Додон от всего сердца поздравил всех медицинских работников страны с профессиональным праздником и подписал указ о вручении лучшим медикам государственных наград.

- По этому прекрасному случаю выражаю искренние слова благодарности всем медицинским работникам за самоотдачу, целеустремленность и преданность в деле спасения жизни и здоровья наших граждан. Желаю вам здоровья, оптимизма, благополучия и успехов в нелегком труде, которому вы себя посвятили, - поздравил медиков Игорь Додон.

В праздничный день Игорь Додон подписал указ о награждении лучших медиков страны государственными наградами.

- По случаю профессионального праздника медработников я подписал указ о присвоении высоких государственных наград группе медицинских работников, осуществляющих свою деятельность в различных медучреждениях страны, - сообщил глава государства.

Президент страны отметил тот факт, что профессия врача – одна из самых благородных в мире, но при этом с ней связана и огромная ответственность. Большинство медицинских работников нашей страны, несмотря на все сложности и низкие зарплаты, проявляют высокое профессиональное мастерство, ежедневно трудясь с самоотдачей, руководствуясь клятвой Гиппократа.

Игорь Додон выступил с важной инициативой об улучшении социального статуса медицинских работников. Президент предложил наделить врачей статусом, аналогичным положению государственных служащих.

- Считаю необходимым наделить врачей статусом, аналогичным статусу государственного служащего, обеспечить им достойные зарплаты и соответствующие социальные гарантии, - предложил президент.


 
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