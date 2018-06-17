Анатол Цэрану: «В Молдове результаты выборов по-прежнему остаются непредсказуемыми

В интервью порталу ТРИБУНА известный политический аналитик Анатол Цэрану рассказал о результатах досрочных выборов примара столицы, о том, на чем следует сосредоточиться новому примару, как должен в нынешней ситуации позиционироваться Ион Чебан, и каковы шансы проевропейских и левых сил на парламентских выборах.

T.: Господин. Цэрану, как Вы оцениваете результаты досрочных выборов примара столицы?

А. Ц.: Основным выводом является то, что избирательная демократия в Республике Молдова все-таки выжила. В отличие, например, от России, в Молдове результаты выборов по-прежнему остаются непредсказуемыми. Это достижение демократии нужно защищать любой ценой.

В то же время, нужно осознавать наличие множества упущений, которые характеризуют нашу зарождающуюся демократию. Победа представителя проевропейской оппозиции на выборах столичного примара, наряду с радостью от долгожданной победы, несет в себе и риск глубокого разочарования, в случае если Андрей Нэстасе плохо справится со своей должностью. Нужно, чтобы победа проевропейцев в Кишинэу открыла им путь к победе на парламентских выборах, а не обернулась Пирровой победой.

T.: На чем должен сосредоточиться новый столичный примар в первую очередь?

А. Ц.: На реализации своей предвыборной программы. Только время покажет, насколько реалистична была эта программа, и насколько Андрей Нэстасе подготовлен политически и профессионально для ее реализации.

T.: Какими, на Ваш взгляд, будут отношения между новым примаром и Муниципальным советом Кишинэу в течение этого года?

А. Ц.: Я полагаю, что отношения будут враждебными с политической точки зрения. Ситуация усложняется и из-за предстоящих парламентских выборов. Подавляющее большинство муниципальных советников представляют политические партии, конкурирующие с ППДП и ПДС. Никто из них не заинтересован в том, чтобы новый примар, посредством своей деятельности в примэрии, накапливал политические дивиденды, которые можно будет использовать на парламентских выборах. Я считаю, что Андрея Нэстасе ждут сложности в отношениях с Муниципальным советом.

T.: Как, на Ваш взгляд, будет выглядеть муниципий Кишинэу после года правления Андрея Нэстасе?

А.Ц.: За столь короткий срок невозможно сделать многое. Главная задача нового примара – не допустить деградации ситуации в городе. Успехом может стать лишь концентрация примара на нескольких краткосрочных проектах, которые дадут ощутимые результаты.

T.: В сложившейся ситуации, как должен позиционироваться Ион Чебан?

А.Ц.: Ион Чебан является лидером самой многочисленной фракции в Муниципальном совете. В условиях реальной демократии с высоким уровнем политической культуры, фракция социалистов была бы вынуждена сотрудничать с новым избранным примаром на благо интересов города и его жителей, но, подозреваю, что в нашем случае, поведение социалистов в МСК будет отличаться от ожиданий жителей столицы.

Т.: После этих выборов, какими должны быть выводы политических партий в связи с приближающимися парламентскими выборами?

А.Ц.: Основной вывод это то, что в Молдове нет материальных и административных ресурсов, которые могли бы гарантировать успех на выборах. Во-первых, это касается Демократической партии, которая много лет не может одержать победу на выборах в крупных городах, таких как Кишинэу или Бэлць. Не менее важным является и вывод о необходимости объединения проевропейских сил для участия в парламентских выборах единым списком. Победа Андрея Нэстасе, помимо всего прочего, показала, что выборы в один тур, в столичном общем одномандатном округе выиграл социалист Чебан. И это произошло в Кишинэу, где предпочтения избирателей наиболее благоприятны для проевропейских сил, по сравнению с остальной частью республики.

Т.: В какой мере повлияют выборы в Кишинэу на осенние парламентские выборы?

А.Ц.: В той мере, в какой претенденты на кресла депутатов в будущем парламенте будут в состоянии правильно воспользоваться результатами досрочных местных выборов, которые стали самым достоверным социологическим опросом о предпочтениях избирателей Молдовы на данный момент, и генеральной репетицией парламентских выборов.

T.: В нынешних условиях, сколько мандатов могут, по Вашему мнению, получить правые проевропейские силы в 11 столичных одномандатных округах?

А. Ц.: Как показали исследования экспертов Ассоциации Promo-LEX, первый тур привел бы в парламент 9 социалистов и только 2 депутата от ППДП и ПДС. Ситуация была бы радикально иной, если голосование проводилось бы в два тура. В этом случае, в парламент могли бы попасть только представители ПСРМ, ПДС и ППДП. Только в этом случае депутатов-социалистов было бы 5, а представителей проевропейской оппозиции 6 – и это не только представители альянса ППДП и ПДС (которых было бы только 2) а депутаты от объединенных проевропейских партий, в том числе унионистских. Конечно, явка на парламентских выборах, безусловно, будет выше, нежели на местных выборах, а это очень на руку проевропейским силам в Кишинэу.

Т.: Каковы шансы правых и левых политических сил на предстоящих парламентских выборах?

А.Ц.: Если все правые силы объединятся для участия в выборах, у них есть хорошие шансы на победу и создание парламентского большинства. Шансы левых антиевропейских сил зависят от того, будет ли в состоянии проевропейская оппозиция объединиться для участия в выборах единым списком.

Т.: Как, по Вашему мнению, будут развиваться политические события до конца этого года?

А. Ц.: Политическая жизнь страны будет сосредоточена на борьбе за выгодные позиции в виду предстоящих парламентских выборов. Власть сосредоточится на получении такого результата на парламентских выборах, который позволил бы ей сформировать парламентское большинство либо с проевропейскими партиями, либо, в случае их отказа – с социалистами. Основная задача власти – не допустить абсолютной победы на выборах ни социалистов, ни правых сил, чтобы избежать собственного устранения от власти.

Антиевропейские силы перед парламентскими выборами сосредоточатся на минимизации распада собственного электората. Чтобы избежать опасности снижения избирательного потенциала партии Додона-Гречаной, на левый фланг была возвращена «Наша Партия» Ренато Усатого, миссия которой, независимо от скандальной риторики в отношениях Додон-Усатый, подобрать все то, что не пойдет социалистам, чтобы потом, по заказу спонсоров из Москвы, создать единое целое в парламенте.

Что касается проевропейской оппозиции, ее ожидают месяцы мучительных межпартийных переговоров, корректировка и согласование разнообразных расходящихся, часто эгоистичных интересов, чтобы в итоге объединиться, потому что это единственное, что может гарантировать им победу на парламентских выборах.

T.: Благодарим Вас!

Андриана Кептине