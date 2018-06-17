ТОП-10 вызовов примару Андрею Нэстасе

Учитывая новые политические реалии, предлагаем Вашему вниманию новую версию, с рейтингом вызовов примару Андрею Нэстасе.

1). Диалог с МСК

Эффективность деятельности Андрея Нэстасе будет существенно зависеть от сотрудничества с МСК. Для нового примара поддержка советников важна. В то же время, если советники будут блокировать инициативы примара, они рискуют вызвать недовольство жителей столицы, у которых есть определенные ожидания, связанные с новым примаром. Не исключается так же и виктимизация примара, что, впрочем, положительно скажется на его рейтингах.

2). Отношения с центральной властью

Андрей Нэстасе является известным противником нынешней власти, а его цель – ее свержение. Однако, минимальные институциональные отношения между примэрией и правительством все-таки будут. Посмотрим, каким будет этот диалог, и будет ли власть препятствовать новому примару. Противостояние между правительством и примэрией не будет полезным городу, но, в то же время, может укрепить и даже повысить рейтинги Андрея Нэстасе.

3). Борьба с коррупцией и бюрократией в примэрии

Коррупция и бюрократия по-прежнему остаются одними из самых больших проблем столицы, с которыми сталкивается подавляющее большинство тех, кто обращается в органы местного публичного управления. Без решения этой проблемы ни один примар не сможет сказать, что он оправдал ожидания жителей столицы. Поэтому, борьба с этими двумя явлениями – большой вызов Андрею Нэстасе.

4). Состояние дорог

Несмотря на то, что в последние годы некоторые дороги в столице были отремонтированы, а другие – полностью восстановлены, общее их состояние плачевно. Безусловно, восстановление дорог столицы должно стать приоритетом нового примара, а результаты, которых он добьется в этом направлении, повлияют на его дальнейшую политическую карьеру.

5). Незаконная и хаотичная застройка

Это проблема, которая видна невооруженным взглядом, и очевидна для каждого жителя столицы. Многоэтажные дома в местах, предназначенных для частных домов, возникшие за одну ночь пристройки, высотки, построенные с нарушением самых элементарных норм в этой области и др. – все это указывает на то, насколько серьезна ситуация в этой сфере. В ходе избирательной кампании Андрей Нэстасе неоднократно говорил об этой проблеме. Посмотрим, какие конкретные действия он предпримет в этом направлении.

6). Состояние общественного транспорта

В последние годы муниципалитет сделал некоторые вложения в общественный транспорт, но все равно проблема не решена, и она должна войти в сферу внимания нового примара. По некоторым сведениям, Андрей Нэстасе уже провел некоторые встречи на эту тему, в том числе с представителями Республики Беларусь, у которой Молдова закупает троллейбусы и автобусы. Посмотрим, что за этим последует.

7). Низкокачественные и дорогие коммунальные услуги

Не секрет, что жилищно-коммунальная инфраструктура столицы устарела и не справляется с требованиями, которые к ней есть. Качество коммунальных услуг на крайне низком уровне. Более того, цены на эти услуги слишком велики, и часто необоснованны. Новому примару следует навести порядок в этой области, если он хочет дальнейшей поддержки жителей столицы.

8). Отсутствие Градостроительного плана

Как ни парадоксально, но Кишинэу, будучи европейской столицей, не имеет Градостроительного плана. Без него город не может полноценно развиваться, а новый примар должен учесть этот аспект. Он должен объявить эту проблему приоритетной, и незамедлительно начать процесс разработки этого плана.

9). Отсутствие парковок

Парадоксально, но вместо того, чтобы расти одновременно с количеством автомобилей, количество парковочных мест значительно уменьшилось за последние годы. Причина – вместо многоуровневых парковок построили жилые дома и другие объекты. Новому примару следует найти места для многоуровневых парковок нового типа, либо обязать застройщиков строить в домах подземные парковки и др.

10). Нехватка зеленых насаждений

В этом плане в Кишинэу настоящая катастрофа. В последние годы, многие зеленые зоны, которых и так было недостаточно, уничтожены, а на их месте появились различные сооружения. Вопрос в том, сможет ли Андрей Нэстасе придумать решение этой проблеме, и создать в городе больше парков и скверов. Посмотрим…