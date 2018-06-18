Ион Чебан против строительной мафии: революционный проект консервации

Столичные советники проевропейских фракций в МСК, поддержавшие Андрея Нэстасе на выборах мэра, отказались поддержать инициативу социалистов о приостановлении незаконного строительства в Кишиневе.

Ситуация вокруг последних выборов еще не прояснилась из-за задержки с утверждением мандата Нэстасе. Тем временем его конкурент, председатель фракции социалистов в МСК Ион Чебан, как и обещал, продолжил активную борьбу с земельной мафией. На пресс-конференции 13 июня он сообщил, что фракция ПСРМ в мунсовете предлагает запустить процесс объявления всех участков земли «общественно полезными» до принятия нового генерального градостроительного плана.

«В Кишиневе более 2000 незаконных и полузаконных строек, - сказал Чебан. - Более 300 в активной стадии. Большинство проблемных строек располагаются или на арендованных участках, или на участках, являющихся муниципальной собственностью, но простаивающих. Мы предлагаем, чтобы абсолютно все муниципальные участки, которые находятся и в частном секторе, были переведены в публичный сектор и объявлены общественно полезными до принятия генерального градостроительного плана Кишинева».

Советник сообщил, что подготовил проекты решений по этому вопросу, и что это решение не будет исключать выдачи разрешения на строительство в индивидуальном порядке для добросовестных застройщиков в максимально транспарентных условиях.

Накануне заседания МСК муниципальная комиссия по ЖКХ вынесла положительное заключение по трем проектам Чебана. Первые два касаются перехода земли, приватизированной в сомнительных условиях, в государственную собственность. Третий регламентирует процедуру отчуждения земельного участка, на котором расположен кинотеатр «Гаудеамус». Предложено создать комиссию для изучения законности всех этапов перевода здания и земельного участка в частную собственность. Чебан объяснил: до сих пор процесс регистрации и делимитации муниципальной собственности не завершен, и возврат отданных в аренду земель решит проблему с некоторыми скандальными стройками и предотвратит появление новых самостроев.

«Признаю, что этот проект революционный, но другого пути добиться успеха в борьбе с мафией в сфере недвижимости у нас нет, - сказал Ион Чебан на заседании комиссии. - Используется множество схем мошенничества. Чтобы остановить процесс отчуждения земельной собственности, необходимо срочное вмешательство законодательной власти. А пока мы предлагаем законсервировать ситуацию».

В ходе обсуждения проекта решения советник от ЛП Юрий Топалэ задал вопрос: о каких земельных участках идет речь – свободных или о тех, что уже сданы в аренду? Услышав, что решение касается всех участков, либерал заявил, что не поддержит инициативу, которая может навредить некоторым экономическим агентам. Топалэ не удовлетворило и предложение рассматривать каждое решение по аренде в индивидуальном порядке. Завязалась перепалка, и Топалэ покинул заседание комиссии. Большинство проголосовало за включение проектов в повестку дня заседания МСК.

В четверг перед началом заседания совета Ион Чебан сказал, что было бы очень хорошо, если бы Андрей Нэстасе пришел и ознакомился с деятельностью совета: "Мы уже сказали, что поддержим все хорошие проекты мэра и его команды, как и проекты всех советников и их команд".

В повестку дня заседания были включены многие важные проекты.

Помимо вышеназванных, призванных остановить незаконное строительство, фракция ПСРМ внесла три социальные инициативы: о выделении материальной помощи в 500 лей 6620 педагогам Кишинева и пригородов для подготовки к новому учебному году, о покрытии расходов на общественный транспорт для 7438 воспитателей детсадов, медработников, персонала учебных заведений в виде ежемесячной компенсации в 70 лей, а также о трудоустройстве 300 личных помощников для ухода за прикованными к постели инвалидами.

Советники были удивлены, увидев на столах перед собой два проекта повестки: основной и дополнительный. Социалисты предложили не рассматривать второй проект, поскольку вопросы не сопровождались документами. Большинством голосов советники согласились перенести его рассмотрение на другое заседание.

В свою очередь, Ион Чебан предложил включить в основную повестку несколько неотложных вопросов, в том числе по скандальной стройке по улице Белинского, 4.

Председательствующий на заседании советник от ЛДПМ Андриан Кулай отказался ставить на голосование этот вопрос, вновь предложив вернуться к рассмотрению дополнительного проекта повестки дня.

Советники-социалисты указали коллеге из фракции ЛДПМ, что подобные действия противоречат регламенту МСК, по которому нельзя на одном заседании дважды ставить на голосование один и тот же вопрос. Кулай настаивал. Социалисты в знак протеста покинули зал заседания.

В холле примэрии Ион Чебан сообщил журналистам, на каких условиях фракция ПСРМ готова вернуться: «Если будут голосовать за базовую повестку дня и проект по Белинского, 4, мы готовы работать хоть до ночи. Если не хотят - пусть так и скажите людям. Мы процедуры нарушать не будем».

Из-за отсутствия кворума заседание перенесли на пятницу. Однако и на этот раз советники проевропейских партий отказались рассматривать инициативы социалисты по публичной собственности.

Не помог и призыв главы управления финансового менеджмента столицы Еуджении Чумак, считающей инициативы социалистов важными: «Счетная палата десятки раз указывала на факты нерегистрации местной публичной собственности в муниципии, бюджет теряет сотни миллионов лей из-за незаконного ее отчуждения через суды. Это позор для муниципального совета - выступать против регистрации публичной собственности. Мы – единственный город в стране, где не зарегистрирована публичная собственность».

«Молдавские ведомости» неоднократно рассказывали о кишиневском «феномене», когда физические или юридические лица через суд получали муниципальную землю при попустительстве юристов мэрии. За время правления либералов сотни гектаров земли перешли к другим собственникам. Эта порочная практика продолжается, хотя Высшая судебная палата в декабре 2014 года своим постановлением запретила аренду и приватизацию участков и объектов недвижимости, находящихся в публичной собственности, через суд: это возможно только путем открытых публичных торгов.

Тем не менее, доводы социалистов и главы управления финансового менеджемента не убедили проевропейских советников из ЛП, ЛДПМ, ДПМ и НЕПМ. После долгих споров был объявлен перерыв, после которого в зал заседания вернулись лишь фракция социалистов и один независимый советник. В числе отсутствующих был и Андриан Кулай, который через временного секретаря МСК Адриана Талмача сообщил о переносе заседания на понедельник.

«Кулай задрал нос и слишком много на себя берет, он решил на понедельник перенести заседание совета и никому об этом не сообщил, - прокомментировал Чебан. - Мы готовы работать по закону, а те, кто не хотят, не пришли. Сегодня можно было решить много важных проблем, в том числе и по "Гаудеамусу". Был уникальный шанс дать отпор строительной мафии. Мы могли бы утвердить повестку дня, отбросив все уродливые предложения либералов, исполнительной власти и заказчиков со стороны. В повестке дня были вопросы о спорных выдачах земельных участков, об изменении PUZ-ов и т.д.».

Стелла БУНЧУК