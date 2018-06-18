О бюджетах реальных и мифических

Бюджет – это совокупность доходов, расходов и источников финансирования, предназначенных для реализации функций центральных и местных публичных властей.

Национальный публичный бюджет – это свод бюджетов, сформированных в рамках бюджетной системы. Он включает:

- госбюджет,

- бюджет государственного соцстрахования,

- фонды обязательного мед страхования, которые в свою очередь должны образовывать консолидированный центральный бюджет,

- и местные бюджеты первого и второго уровня, которые якобы образуют (должны образовать) консолидированный местный бюджет.

Государственный бюджет – это совокупность доходов, расходов и источников финансирования, предназначенных для реализации функций (только) центральных публичных властей, за исключением функций, относящихся к системе госсоцстрахования и системе обязательного мед страхования, а также для установления отношений с другими бюджетами.

Местные бюджеты – это совокупность доходов, расходов и источников финансирования, предназначенных для реализации функций органов местного публичного управления всех уровней.

Публичные финансы – это совокупность экономических отношений, связанных с формированием и администрированием ресурсов бюджетов–компонентов национального публичного бюджета.

А так же это совокупность финансовых ресурсов, накапливаемых от лица государства и распределяемых государством для выполнения его функций и задач.

Указанные определения приведены в законе №181/2014 о публичных финансах. И все эти "законные" определения противоречат Конституции.

В ст.66 «Полномочия парламента» сказано, в том числе, что парламент утверждает (только) госбюджет и соц. бюджет.

В ст.131 «Национальный публичный бюджет» сказано, что указанный бюджет состоит (только) из госбюджета, бюджета соцстраха и бюджетов районов, городов и сел.

Что правительство разрабатывает и представляет парламенту на утверждении (только) госбюджет и бюджет соцстраха.

А это значит, что закон №181/2014 о публичных финансах антиконституционен.

Бюджет (от лат. budge) - мешок с деньгами. Формально - это перечень (акт) с доходами и расходами. Юридически - это нормативный/законодательный акт с доходами и расходами государства и гос правовых структур. Экономически - это экономические отношения в денежной форме в процессе распределения ВВП.

И хоть органическим законом предусмотрено существование множества категорий бюджетов, де факто принимаются/утверждаются только:

- госбюджет, бюджет госсоцстрахования и бюджет фондов обязательного мед страхования, которые принимаются парламентом ежегодно,

- и местные бюджеты, которые принимаются каждым местным формированием отдельно, в соответствии с законом №397/2003 о местных публичных финансах.

А национальный публичный бюджет, консолидированный центральный бюджет и консолидированный местный бюджет – это всего лишь законодательная экзотика.

Такие бюджеты де факто не существуют.

Хотя в структуре минфина есть управление бюджетных политик и бюджетного синтеза, в состав которого входят: отдел госбюджета и нац публичного бюджета, отдел местных бюджетов, отдел прогнозирования и макрофинансового анализа и отдел координации и обобщения бюджетной политики.

И ежемесячно на портале минфина в табличной форме представляют исполнение выше перечисленных не существующих де факто бюджетов, без никаких анализов и объяснений.

И это потому, в первую очередь, что законом не конституционно продекларированo существование подобных бюджетов, но не оговорено, как их образовать де факто, кем и как ими управлять.

А потому и Счетная палата проверяет исполнение только госбюджета, бюджета госсоцстрахования и бюджета фондов обязательного медстрахования. И отдельно, только бюджеты нескольких районов.

Таким образом, так называемые (слишком громко) национальный публичный бюджет, консолидированный центральный бюджет и консолидированный местный бюджет – всего лишь пустой звук, бюджетная экзотика. Правда с миллиардными расходами. И никем никогда не контролируемые.

Никто ведь никогда не оценил результаты совокупного исполнения всех местных бюджетов – первого и второго уровня.

Никто ведь никогда не оценил результаты исполнения консолидированного центрального бюджета.

И никто ведь никогда не оценил результаты исполнения национального публичного бюджета.

А это ежегодные налоги налогоплательщиков, взимаемые государством вроде на благие цели: 2018 год – 62 миллиарда лей, 2017 – 53 миллиарда, 2016 – 46 миллиардов . лей.

И если исходить из положений Конституции (ст.34 "Право на информацию"), то "власти в соответствии со своей компетенцией обязаны обеспечивать достоверное информирование граждан об общественных делах".

А что может быть более важным общественным делом, по сравнению с вопросом об исполнении бюджетов?

Таким образом, много лет подряд наблюдается игнорирование государством положений Конституции - и никто за это не ответил. Потому как Генпрокуратура давно отошла от прокурорского надзора за исполнением законов.

А из УК еще в 2009 году исключили ст.331, предусматривающая меры наказания за не исполнение, отказ от исполнения законов. До 7 лет тюрьмы.

В этом контексте хорошо помнить определение "публичной власти" как признак государства. Публичная власть (от лат. publicus - общественный) - это власть в присутствии публики, открытая народу и его суждениям, общественная по характеру, вовлекающая в управление широкие круги населения.

Так какая у нас с вами власть? Однозначно, что власть как бы прирастает из народа, но никогда не становится народной. Все это в равной степени относится и к публичным финансам.

Думитру БАРБАЛАТ