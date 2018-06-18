Владимир Воронин - о депутатах, покинувшие ПКРМ: "Они всего лишь „машина для голосования”!

Лидер ПКРМ похвалил своих партийных коллег, заявив, что они являются опытными людьми, как в партии, так и в парламенте.

Фракция Партии коммунистов в Парламенте представила и поддержала инициативы, ориентированные на интересы страны и граждан Республики Молдова, особенно социальные и экономические инициативы. Эти заявления были сделаны на пленуме Центрального Комитета партии, собравшегося в субботу, 16 июня, передает IPN.

Парламентарий Инна Шупак сказала, что возглавляемая ею фракция способствовала увеличению пособий для участников Второй мировой войны и компенсаций по уходу за детьми с тяжелой формой инвалидности в возрасте до 18 лет. По инициативе ПКРМ был поддержан проект, согласно которому стоимость полиса обязательного медицинского страхования оставалась неизменной в течение нескольких лет. Аналогичным образом, в Парламенте были инициированы дискуссии в связи с похищенным миллиардом, в этом отношении коммунисты обнаружили, что до сих пор не было достигнуто конкретных результатов в расследовании случаев мошенничества.

Инна Шупак также рассказала о борьбе ПКРМ против инициативы об изменении системы голосования, отметив, что это непрозрачная система, и в тот день, когда проект был проголосован, ПКРМ решила присоединиться к демонстрантам, которые выступали на улице.

Депутат также сказала, что ПКРМ борется за государственность Республики Молдова, а „главным героем борьбы против государственности” - лидер Демократической партии Влад Плахотнюк, и это демонстрируют инициативы, выдвинутые ДПМ в Парламенте, и не только. В своем докладе Инна Шупак также жаловалась на „предателей” в партии, которые согласились принимать деньги для присоединения к ДПМ.

И председатель ПКРМ Владимир Воронин сказал, что инициативы правительства не для граждан. Политик похвалил своих партийных коллег, заявив, что они являются опытными людьми, как в партии, так и в Парламенте, а о депутатах, покинувшие партию, заявил, что они всего лишь „машина для голосования”.

На пленуме был принят проект решения, в соответствии с которым депутаты-коммунисты намерены продвигать интересы Республики Молдова и ее граждан. Они сделают как можно больше посещений в регионах и будут продолжать сотрудничество с иностранными партнерами по вопросу сохранения государственности Молдовы.