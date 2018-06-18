Вызывайте такси: фееричный совет диспетчера службы 112 поверг в шок беременную жительницу Кишинева

На просьбу вызвать скорую помощь оператор службы 112 посоветовала роженице позвонить в службы заказа такси и самостоятельно добраться до больницы.

Скандал разгорелся после жалобы жительницы Кишинева на службу помощи 112. Женщина, находящаяся на 9 месяце беременности, почувствовала себя плохо 18 мая. Елене Натаценко показалось, что у нее начали отходить воды. Будущая мама очень испугалась за себя и малыша и позвонила в 112.

Она сообщила, что находится на 38 неделе беременности. Сказала, что у нее начали отходить воды, но схватки не приходят. Будущая мама попросила диспетчера срочно прислать скорую помощь. Однако оператор отказалась вызывать медиков и отослала ее в службу такси.

- В этом случае было бы лучше взять такси и поехать к врачу, который позаботится о вашей беременности, - ответила диспетчер.

Елена так растерялась, что не успела возразить оператору.

- Меня не спрашивали о сроке беременности, о других симптомах, не поинтересовались, как протекала беременность. Не спросили ни возраст, ни домашний адрес, абсолютно ничего, - возмутилась жительница Кишинева.

Елена вызвала такси, однако свободных машин в этом районе не оказалось. Ей пришлось самостоятельно добираться до больницы.

- Пациент обратилась к нам 18 мая. Ей была оказана необходимая медицинская помощь. На третий день ее выписали в удовлетворительном состоянии, - сообщила представитель муниципальной клинической больницы №1 Алина Бейджан.

В службе экстренной помощи 112 заявили, что провели по этому факту внутреннее расследование. Они признали, что имела место грубая ошибка оператора.

- Мы очень сожалеем о случившемся и извиняемся перед женщиной. Оператор, допустивший столь пренебрежительное отношение, освобождена от должности. С другими диспетчерами проведен инструктаж, - сообщили представитель службы 112 Каролина Склифос.

Службу 112 запустили несколько месяцев назад, на внедрение проекта потратили 6 миллионов евро. Об инциденте могут быть одновременно оповещены врачи, пожарные и полиция.