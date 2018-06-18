Стремительное превращение в Венецию ошеломило жителей молдавского села

Жители Украинки устраняют последствия удара стихии, которое превратило их село в итальянскую Венецию.

В поселке Украинка Каушанского района местные жители приходят в себя после разрушительного ливня. Осадки, которые обрушились на населенный пункт в ночь на 17 июня, оставили жуткие последствия. Поселок на один день превратился в Венецию, люди передвигались по пояс в воде. Владелица магазина говорит о том, что с трудом добралась до торговой точки, но спасти товар не успела. Продукты оказались безнадежно испорченными из-за того, что грязные потоки воды затопили здание. Вода добралась даже до витрин-холодильников.

- Потери огромные, сегодня мы весь день работаем, не покладая рук, чтобы вынести остатки грязи и отмыть магазин, - плачет женщина.

У соседей дела не лучше. Затопило дворы, подвалы. Крупный град уничтожил посевы и покрыл слоем землю. Улицы прекратились в бурные реки. Хозяйка теплицы пожаловалась, что должна была снять первый урожай помидоров. Вместо этого, остались только грязь, все труды пошли насмарку.

Поселок затопило после сильнейшего ливня. Местный водоем оказался переполненным, из-за чего прорвало несколько нехитрых дамб и мостов. Поселок оказался отрезанным от цивилизации, пока спасатели не засыпали в провалы щебень. Спасатели и полицейские дежурили в населенном пункте всю ночь. Люди жалуются, что власти знали о хлипких конструкциях, но не позаботились об их укреплении вовремя.

Доступ к поселку восстановили около 12.00 17 июня. Потоки воды принесли в поселок не только грязь и камни, но и дохлую рыбу, которую местным жителям тоже приходится убирать, чтобы избиваться от запаха.