Председательство Румынии в ЕС может способствовать завершению газопровода Яссы–Унгень–Кишинёв

Председательство Румынии в Совете ЕС может быть использовано в качестве конструктивного рычага для стимулирования строительства участка Унгень–Кишинёв, с тем, чтобы газопровод был введён в эксплуатацию уже в первой половине 2019 года, пишет политолог Дионис Ченуша в аналитической статье для Агентства IPN.

Участие румынской компании Transgaz (более 50% её акций принадлежат румынскому государству) в реализации данного энергетического проекта повышает шансы на его осуществление, при условии устранения всех правовых и технических барьеров, подчёркивает политолог.

Он утверждает, что возможный приход к власти социалистов не является угрозой для завершения газопровода, учитывая проявляемое до сих пор президентом Игорем Додоном доброжелательное отношение к этому проекту.

Доступ к газовому рынку Румынии приведёт к либерализации газового рынка в Молдове, позволит пересмотреть контракт с Газпромом и положить конец росту долга за российский газ, накапливаемого приднестровским регионом, поясняет политолог.

Но, помимо завершения строительства данного газопровода, убеждён Дионис Ченуша, необходима эффективная демонополизация рынка.

По его мнению, выполнение условий Третьего энергопакета и, соответственно, чёткое разграничение деятельности по производству газа и его сбыту, с одной стороны, устранит доминирующее положение Газпрома (осуществляемое через Moldovagaz). С другой же стороны, это, собственно, позволит эксплуатировать газопровод европейским компаниям, которые смогут осуществлять поставки в Молдову.

С помощью Transgaz, Румыния и молдавские власти смогут развить идею поставок газа в Украину, утверждает Дионис Ченуша.

В таком случае газопровод Яссы–Унгень–Кишинёв приобретёт стратегическое значение для региона, став дополнительным источником взаимоподключения энергосистем, помимо направления Теково–Медиешул Аурит, которое пока не функционирует. В условиях, когда Россия получила зелёный свет для строительства Turkish Stream, а в ближайшем будущем – и Nord Stream-2, любое новое направление поставок газа с Запада является преимуществом для энергетической безопасности Украины, аргументирует своё мнение политолог.

Взаимоподключение энергосистем в рамках Восточного партнёрства может стать одним из основных аспектов председательства Румынии, сочетающим в себе частный интерес к газопроводу Яссы–Унгень–Кишинёв с интересом к Молдове, заключает Дионис Ченуша.