Председательство Румынии в Совете ЕС и политико-энергетический контекст в Молдове

Румыния может использовать своё председательство в Совете ЕС для радикального изменения статус-кво в Молдове, как минимум, в плане энергетической безопасности...

Румыния начинает подготовку к своему председательству в Совете Европейского союза, которое продлится шесть месяцев, начиная с 2019 года. Румынские официальные лица обещают, что Молдова будет присутствовать в числе приоритетов повестки дня председательства Румынии. Хотя эта цель полностью соответствует её внешней политике, Румынии придётся согласовывать её с общими целями председательства, осуществляемого в тройном формате – совместно с Финляндией и Хорватией.

Повышенное внимание к Молдове может быть приемлемо для Финляндии, которая оказывает поддержку ряду инициатив в Молдове через своё посольство в Бухаресте. Однако приоритеты Хорватии могут быть иными и нацеленными на ускорение вступления в ЕС стран Западных Балкан, запланированного к 2025 году (IPN, 19 февраля 2018 г.), в том числе, если спор между Грецией и Македонией вокруг наименования последней будет окончательно разрешён. Вот почему Румыния должна будет продвигать всеобъемлющую и приемлемую формулу в области внешней политики, которую председательство в тройном формате будет проводить до середины 2020 года. Решением для вывода Молдовы на первый план стало бы сгруппировать её с Украиной, Грузией и остальными странами Восточного партнёрства, как поступила Эстония во время своего председательства втроём с Болгарией и Австрией (IPN, 3 июля 2017 г.).

Председательство Румынии в Совете ЕС должно будет учитывать политическую ситуацию в Молдове, где в 2019 году у власти могут оказаться силы, менее склонные к проевропейскому энтузиазму, если победу на парламентских выборах 2018 года одержат социалисты. По этой причине подход Румынии должен быть в достаточной степени прагматичным, для преодоления геополитических расхождений с любыми возможными будущими властями в Кишинёве. Важнейшим приоритетом должно быть взаимоподключение газотранспортных систем, включённое в список 20 результатов, которые должны быть достигнуты к 2020 году (IPN, 3 июля 2017 г.), и способное оказать существенное укрепляющее воздействие для энергетической и экономической безопасности Молдовы.

Румыния уже реализует меры для Молдовы

Заботы Румынии по поводу Молдовы уже отражены в Программе правления на 2018–2020 годы, они указаны в качестве четвёртой внешнеполитической цели страны, после отношений с ЕС, НАТО и стратегического партнёрства с США. Стратегическое партнёрство в целях европейской интеграции Молдовы является общей политической основой, в рамках которой реализуются другие оперативные документы. Посвящённые Молдове цели Румынии до 2020 года, в том числе в период её председательства в Совете ЕС, многочисленны, и их можно разделить на три группы.

Первая группа мер включает в себя поддержку признания европейской перспективы, демократических и экономических реформ, в том числе путём оказания двусторонней помощи и поддержки реализации Соглашения об ассоциации.

Второй пакет целей включает в себя увеличение энергетической взаимосвязанности и завершение газопровода Яссы–Унгень–Кишинёв, а также других инфраструктурных проектов (дорог и т. д.). Ещё одной целью является восстановление социальной инфраструктуры (детских садов) и формирование новых элит (путём предоставления стипендий).

Третья группа мер является частью намерения Румынии отстаивать дело Молдовы в рамках Группы за европейский путь Республики Молдова, а также в структурах НАТО, с целью укрепления обороноспособности страны. Кроме того, Румыния заинтересована в нахождении в формате 5+2 решения приднестровского конфликта, которое соблюдало бы суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова.

Стратегическое партнёрство „+” для Молдовы?

Дипломатический и политический формат сотрудничества Бухареста и Кишинёва, ориентированный на европейскую интеграцию Молдовы, был учреждён после 2010 года. Тогда были созданы предпосылки для запуска Стратегического партнёрства двух стран, нацеленного на европейскую интеграцию Молдовы и инициированного совместной Декларацией экс-президента Румынии Траяна Бэсеску и исполняющего обязанности президента Михая Гимпу. В рамках этого Партнёрства Румыния обязалась поддержать суверенитет, единство и территориальную целостность Молдовы, в соответствии с европейскими принципами и стандартами. Поддержка независимости Молдовы в этом документе не упомянута. Стратегическое партнёрство включает три главных направления действий в политической, экономической и культурной сферах.

В политическом плане Румыния проявила готовность предоставить свой опыт и техническую помощь в процессе проведения реформ, необходимых для соответствия критериям членства в ЕС. Поскольку старт ему был дан в 2010 году, Партнёрство предусматривает оказание Румынией помощи как в ходе переговоров по Соглашению об ассоциации с ЕС, которое вступило в силу в июле 2016 года, так и в процессе его реализации. Кроме того, вклад румынской стороны заключался в поддержке либерализации визового режима с ЕС, которым с апреля 2014 года уже воспользовались свыше 1,5 миллиона молдавских граждан (IPN, 2 мая 2018 г.). Передача Кишинёву европейского законодательства, переведённого на румынский язык, является ещё одной мерой, которую обязалась осуществить румынская сторона. Благодаря ей, внедрение Молдовой европейского законодательства происходит более быстрыми темпами, чем в случае Украины или Грузии, которым нужно больше времени и финансовых ресурсов для перевода правовых норм на официальные языки этих стран.

В экономической сфере было решено укрепить правовую базу экономического сотрудничества, осуществляемого посредством Объединённой экономической комиссии. В дополнение к развитию инфраструктуры энергетических взаимоподключений и дорог, двустороннее сотрудничество также включает в себя трансграничные проекты по линии Прута, Дуная и в рамках Черноморского бассейна.

В культурном плане Румыния и Молдова договорились расширить свои научные и культурные связи, а также связи в образовательной сфере (предоставление стипендий и т. д.), в области СМИ, спорта и туризма (включение Молдовы в румынские туристические маршруты).

Спустя 8 лет после запуска Стратегического партнёрства, в контексте председательства Румынии в ЕС, необходимо оценить достигнутые результаты и актуализировать это партнёрство „Стратегическое партнёрство „плюс”” могло бы поставить новые стратегические цели перед Молдовой и её европейским вектором. Обновлённое партнёрство также могло бы включить в себя двусторонний план действий по осуществлению Соглашения об ассоциации на таких стратегических направлениях, как внешняя торговля или региональное развитие.

Взаимоподключение газовых систем – важный приоритет

Завершение проекта по взаимоподключению Яссы–Унгень–Кишинёв имеет ключевое значение для развития Молдовы. Участие румынской компании Transgaz (более 50% её акций принадлежат румынскому государству) в реализации данного энергетического проекта повышает шансы на его осуществление, при условии устранения всех правовых и технических барьеров.

Председательство в Совете ЕС могло бы быть использовано в качестве конструктивного рычага для стимулирования строительства участка Унгень–Кишинёв, с тем, чтобы газопровод был введён в эксплуатацию уже в первой половине 2019 года. Возможный приход к власти социалистов не является угрозой для завершения газопровода, учитывая проявляемое до настоящего времени президентом Игорем Додоном доброжелательное отношение к этому проекту.

Доступ к газовому рынку Румынии приведёт к либерализации газового рынка Молдове, позволит пересмотреть контракт с Газпромом и положить конец росту долга за российский газ, накапливаемого приднестровским регионом (IPN, 17 апреля 2018 г.). Но, помимо завершения строительства данного газопровода, необходима эффективная демонополизация рынка. Выполнение условий Третьего энергопакета и, соответственно, чёткое разграничение деятельности по производству газа и его сбыту, с одной стороны, устранит доминирующее положение Газпрома (осуществляемое через Moldovagaz). С другой же стороны, это, собственно, позволит эксплуатировать газопровод европейским компаниям, которые смогут осуществлять поставки в Молдову.

С помощью Transgaz Румыния и молдавские власти смогут развить идею поставок газа в Украину. В таком случае газопровод Яссы–Унгень–Кишинёв приобретёт стратегическое значение для региона, став дополнительным источником взаимоподключения энергосистем, помимо направления Теково–Медиешул Аурит, которое пока не функционирует. В условиях, когда Россия получила зелёный свет для строительства Turkish Stream, а в ближайшем будущем – и Nord Stream-2, любое новое направление поставок газа с Запада является преимуществом для энергетической безопасности Украины.

Таким образом, взаимоподключение энергосистем в рамках Восточного партнёрства может стать одним из основных аспектов председательства Румынии, сочетающим в себе частный интерес к газопроводу Яссы–Унгень–Кишинёв с интересом к Молдове.

Вместо заключения...

Успех европейской интеграции в Молдове или его отсутствие могут повлиять на безопасность восточных границ Румынии. Поэтому её вклад должен быть направлен на повышение устойчивости институтов, инфраструктуры и границ Молдовы. Этой логике необходимо следовать, в том числе, и потому, что число граждан Молдовы с двойным гражданством увеличивается (по неофициальным данным – их около полумиллиона), что оправдывает более заметное присутствие Румынии в Молдове в качестве партнёра по развитию и основного проводника европейского вектора.

Чтобы сделать свою повестку дня совместимой с повесткой Финляндии и Хорватии, Румынии придётся искать общие темы, в которые она могла бы включить проблемы Молдовы. Одной из таких тем может стать взаимоподключение энергосистем стран Восточного партнёрства, в центре внимания которого может находиться, в том числе, и газопровод Яссы–Унгень–Кишинёв.

Румыния может использовать своё председательство в Совете ЕС для радикального изменения статус-кво в Молдове, как минимум, в плане энергетической безопасности. Первым шагом могло бы стать взаимоподключение в газовой сфере, полностью функционирующее уже с 2019 года, за которым последовало бы взаимоподключение систем электроснабжения

Деонис ЧЕНУША