Коммунисты отчитались на пленуме о борьбе с Плахотнюком

Фракция Партии коммунистов в парламенте представила и поддержала инициативы, ориентированные на интересы страны и граждан Республики Молдова, особенно социальные и экономические. Об этом заявлено на пленуме ЦК ПКРМ, состоявшемся в субботу, 16 июня, передает IPN.

Парламентарий Инна Шупак рассказала, что фракция способствовала увеличению пособий участников Второй мировой войны и компенсаций по уходу за детьми с тяжелой формой инвалидности в возрасте до 18 лет.

По инициативе ПКРМ был поддержан проект о сохранении неизменной цены полиса обязательного медицинского страхования.

Также по инициативе ПКРМ в парламенте были инициированы дискуссии о похищенном миллиарде, и именно коммунисты обнаружили, что до сих пор нет конкретных результатов расследования мошенничества.

Инна Шупак также рассказала о борьбе ПКРМ против инициативы изменения системы голосования, отметив ее непрозрачность. В день, когда проект был проголосован, ПКРМ решила присоединиться к уличным акциям протеста.

Депутат также сообщила, что ПКРМ борется за государственность Республики Молдова и с "главным героем борьбы против государственности" - лидером Демократической партии Владом Плахотнюком.

В своем докладе Инна Шупак также пожаловалась на предателей партии, которые согласились за деньги присоединиться к ДПМ.

Председатель ПКРМ Владимир Воронин рассказал, что инициативы правительства - не в интересах граждан. Политик похвалил своих партийных коллег, заявив, что они являются опытными людьми, как в партии, так и в парламенте, а депутатов, покинувших партию, назвал "машиной для голосования".

Принят проект решения, в соответствии с которым депутаты-коммунисты будут продвигать интересы Республики Молдова и ее граждан. Они будут как можно чаще посещать регионы и продолжать сотрудничество с иностранными партнерами по вопросу сохранения государственности Молдовы.