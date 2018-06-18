Грядет революция в наследственном праве

Законопроект о модернизации Гражданского кодекса и внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты парламент принял в первом чтении 31 мая.

Документ был разработан группой экспертов, в состав которой вошли практики и теоретики – университетские преподаватели, судьи, нотариусы, адвокаты, сотрудники минюста. Ориентировались на положения кодексов Германии, Франции, Италии, Румынии, России, а также европейские директивы в области частного права и защиты потребителей.

Проект, в частности, предусматривает внесение изменений в область регламентирования предпринимательской и профессиональной деятельности физического лица, вводит понятия нанесения ущерба частной жизни и пределов права на частную жизнь.

Значительные изменения намечаются в области отношений юридических лиц и их администраторов, регистрации и ликвидации предприятий. Предлагается исключить статью о конфликте интересов. Вводится понятие электронной сделки.

Отельная глава будет посвящена реестрам распространения информации правоустанавливающего характера. Изменения коснутся имущественных прав, их приобретения, утраты и изменения в сфере движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, наследования, ипотеки, предпринимательской деятельности, аренды, лизинга, права владения и др..

Проект содержит поправки к кодексам: Уголовно-процессуальному, Гражданско-процессуальному, Исполнительному, кодексу о правонарушениях. Изменения коснутся законов об адвокатуре, нотариате, защите прав потребителей, страховании, об обществах с ограниченной ответственностью, о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о несостоятельности.

Серьезным изменениям подверглась глава о наследовании: она охватила традиционные и установившиеся положения о разделе наследства, определении прав наследования и невозможности наследования. Будет установлено правовое регулирование в области, уточняющей статус наследника, а также опеку над наследством одного из лиц. Еще одна новинка - подробные правила, касающиеся статуса и юридического режима администраторов, управляющих процессом наследования.

Изменится срок открытия наследования. Сейчас можно принять наследство или отказаться от наследования в течение шести месяцев. По новым положениям этот срок устанавливается с момента подачи первого заявления об открытии процесса наследования и ограничивается десятью годами.

Редакция газеты «Молдавские ведомости» обратилась к члену группы экспертов, преподавателю частного права кишиневского госуниверситета Октавиану Казаку с предложением рассказать о нововведениях в области наследственного права.

В Молдове действует наследственное право в миниатюре

- При разработке изменений мы опирались на гражданский кодекс Германии, который действует уже более 100 лет и стал основой кодексов Венгрии, Чехии, Румынии.

У нас сейчас действует наследственное право в миниатюре, оно не отвечает на многие вопросы. Все изменения внесены на основании практики: многочисленных судебных процессов, которые открывались потому, что закон не был достаточно четким.

По действующему законодательству в случаях, когда есть завещание или же его нет, наследники должны заявить о праве на наследство в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Временем открытия наследства считается момент смерти наследодателя или день вступления в законную силу судебного решения об объявлении лица умершим. Если наследники не успели принять наследство в срок, считается, что они отказались и потеряли права.

Результат – множество судебных процессов по иску наследников о восстановлении срока подачи заявления о праве на наследство. У нас общество мигрантов, у людей нет ни знаний об этой области права, ни возможностей объявления о своих правах. Иной раз и родственники в корыстных целях молчат о смерти наследодателя.

Аннулируется шестимесячный срок вступления в наследство

- Открытием процесса наследования предлагается считать момент, когда нотариусу подается первое заявление. Если есть завещание, наследники сразу вступают в свои права. Если завещания нет, по проекту первый наследник обязан объявить обо всех родственниках первой линии, которые могут также быть наследниками. Нотариус организует в течение шести месяцев их поиск с обращением в любые органы любых стран. Может нанять детективов, подать объявление в газетах любых стран (в Молдове это «Официальный монитор»). После этого нотариус, будучи твердо уверен в том, что выполнил все действия, выдает сертификат о наследстве, указывая всех наследников с указанием их доли. В список включаются жены, дети, лица, проживающие в стране и за рубежом.

Вступить в наследство можно в течение десяти лет

- Есть риск, что нотариус кого-то не найдет. Если появляется еще один наследник - он должен известить о своих претензиях нотариуса. При наличии неопровержимых доказательств выдается новый сертификат. С ним новый наследник при условии, что остальные наследники согласны, общается в кадастровые и другие органы с целью зарегистрировать свою долю в наследстве.

Если остальные не согласны – доли наследства может изменить суд. Срок подачи заявления нотариусу или судебного иска ограничивается 10 годами. Такие сроки действуют во Франции, Италии. В Германии срок 30 лет.

Такие изменения связаны с современными темпами мобильности граждан и призваны защищать их, где бы они ни жили.

Вступление в наследство по долгам и кредитам

- Если по наследству передаются доходы – все понятно. Но могут передаваться и долги по кредитам, по ипотечному строительству, по коммунальным платежам, долги коммерческим структурам и частным лицам, включая родственников.

Процесс урегулирования обязательств в таком случае не регламентирован действующим законодательством. По новым статьям ГК наследники отвечают по всем обязательствам наследодателя, даже долги больше имущества, которое наследуется. Но наследование долгов не может быть применено к активам наследника.

Если наследник может и хочет платить - он заявляет об этом нотариусу, расплачивается с кредиторами и вступает в права наследования. Если нет – может отступиться от наследства.

Если кредиторов много и разобраться во всех долгах трудно, наследник или кредиторы подают иск в суд и начинается процесс о признании несостоятельности. Есть и упрощенная процедура, административная. Нотариус устанавливает управление наследственной массой по заявлению наследника или по требованию кредиторов. Назначенный администратор выступает как директор предприятия, его цель - проверить все активы наследодателя, включая договоры купли-продажи и дарения, чтобы не было ошибки или злого умысла: задача - уменьшить долги наследника и защитить кредиторов.

Новое в защите недееспособных лиц

- Сейчас законы недостаточно защищают недееспособных лиц. Нередки случаи, когда после смерти, скажем, отца-наследодателя наследство принимает его жена, а дети считаются уже ее наследниками. Но по достижении совершеннолетия ребенок из-за ссоры с матерью остается без наследства. Наступает конфликт интересов. В данном случае женщина должна принимать наследство не только как жена, но и как мать. Ребенок и мать - наследники первой линии. По законопроекту каждый наследник уведомляется о праве на наследство, от которого он может отказаться в течение трех месяцев после уведомления.

В отношении лиц с ограниченными возможностями или пенсионеров обязательная доля в наследовании остается, даже если существует завещание. Как и в предыдущем законе, по законопроекту их доля устанавливается в размере половины той доли, которую они могли бы получить, если бы не было завещания. Проще объяснить на примере. Если по завещанию все наследство переходит к дееспособному лицу первой линии, при этом исключается второе лицо: пенсионер или инвалид, то это второе лицо как минимум получает половину той доли, которую получает дееспособное лицо, если бы завещания не было.

Могут быть и другие размеры наследства, если они будут больше доли, закрепленной в законе.

Сын за отца не в ответе

- Изменения в законопроекте касаются и потомков наследников.

По действующему закону если наследник отказывается от наследства, то этот отказ касается всех его потомков. Такое же положение распространяется на потомков лиц, если суд признает их предков недостойными наследниками и лишает их наследства. Не может быть наследником ни по завещанию, ни по закону лицо, которое умышленно совершило преступление или иной аморальный поступок против последней воли наследодателя, выраженной в его завещании, если это устанавливается по суду. Однако по проекту потомки тех, кто отказался от наследства, и тех, кто признан недостойными наследниками, признаются наследниками.

Марина ТИМОТИНА