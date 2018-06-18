Социалисты проведут праймериз в рамках подготовки к парламентским выборам

Партия социалистов начинает подготовку к парламентским выборам. На заседании республиканского совета партии, состоявшемся в субботу, 16 июня, было принято решение об организации процедуры предварительного голосования (праймериз) среди местных организаций ПСРМ для выдвижения кандидатов партии по избирательным округам на парламентских выборах передает IPN.

Президент Республики Молдова Игорь Додон, неофициальный лидер ПСРМ, также присутствовал на заседании Республиканского совета. Глава государства сказал, что партия должна сосредоточиться на качестве кандидатов: "Парламентские выборы в этом году будут самыми важными в истории нашей страны, потому что они определят дальнейшее существование Республики Молдова как независимого унитарного государства".

Республиканский совет решил созвать в предстоящий период XVI чрезвычайный съезд ПСРМ, который утвердит политическую программу для следующих выборов.

Дата и место проведения съезда будут определены Политическим исполнительным комитетом ПСРМ.

Президент выразил свою уверенность в том, что Партия социалистов сделает все возможное, чтобы выиграть парламентские выборы.