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Авто
Назван ТОП-5 ошибок водителей, помогающих угонщикам
18.06.2018

Автомобильные эксперты назвали пятерку самых распространенных ошибок владельцев машин, которые помогают автоугонщикам сделать их «черную» работу. Наиболее распространенной ошибкой автомобилистов названа «открытая» установка сигнализации с указанием ее типа и выводом индикаторного устройства под лобовое стекло. В таком случае автомобильные взломщики имеют всю необходимую для себя информацию для того, чтобы отключить ее обычным «кодграббером», стоимостью копейки.

На второй строчке в данном ТОП-е расположилась ошибка по установке охранной системы у официального дилера. Несмотря на то, что в этих сервисных центрах устанавливают сигнализацию качественно и с гарантией, специалисты делают это по хорошо известному автоугонщикам алгоритму, что позволяет последним быстро ее обезвредить.
Третью позицию в рейтинге занимает хранение ключей и электронных брелоков в одной связке. Существенная часть всех автоугонов в стране происходит обычным вскрытием машин оригинальными ключами, которые воры вытаскивают из карманов и сумочек автовладельцев местах больших скоплений людей.

Четвертой ошибкой назван отказ от механических противоугонных устройств, которые порой показывают себя более сложным препятствием для современных автомобильных угонщиков, а первую пятерку замыкает несерьезное отношение автовладельцев к охране своих машин, застрахованных по КАСКО, передает daily-motor.ru.


 
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