Назван ТОП-5 ошибок водителей, помогающих угонщикам

|
|
...
|
Авто
Автомобильные эксперты назвали пятерку самых распространенных ошибок владельцев машин, которые помогают автоугонщикам сделать их «черную» работу. Наиболее распространенной ошибкой автомобилистов названа «открытая» установка сигнализации с указанием ее типа и выводом индикаторного устройства под лобовое стекло. В таком случае автомобильные взломщики имеют всю необходимую для себя информацию для того, чтобы отключить ее обычным «кодграббером», стоимостью копейки.
На второй строчке в данном ТОП-е расположилась ошибка по установке охранной системы у официального дилера. Несмотря на то, что в этих сервисных центрах устанавливают сигнализацию качественно и с гарантией, специалисты делают это по хорошо известному автоугонщикам алгоритму, что позволяет последним быстро ее обезвредить.
Четвертой ошибкой назван отказ от механических противоугонных устройств, которые порой показывают себя более сложным препятствием для современных автомобильных угонщиков, а первую пятерку замыкает несерьезное отношение автовладельцев к охране своих машин, застрахованных по КАСКО, передает daily-motor.ru.
Обсуждение новости
|