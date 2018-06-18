Илан Шор рассказал, где находится украденный из банковской системы миллиард

Примар Орхея Илан Шор в рамках программы на телеканале RTR Moldova рассказал о мошенничестве в банковской системе.

Он заявил, что не виноват в произошедшем с банковской системой Республики Молдова и что не знал, что кредиты и деньги, предоставленные Вячеславу Платону и других личностям из Banca de Economii не вернутся в банк, передает ZdG.

"Когда я узнал об этом, я обратился в правоохранительные органы", заявил Шор.

Шор утверждает, что основным бенефициаром кражи миллиарда является Вячеслав Платон. Он полагает, что если бы прокуроры "работали и не ходили на конференции, то деньги быстро бы нашлись".

"Конечным бенефициаром является Платон. Если правоохранительные органы будут работать хорошо, деньги будут через пять минут. Прокуратура и Министерство внутренних дел Молдовы должны пересмотреть свои отношения с МВД России и должны работать с властями Великобритании. Вот как будут найдены деньги. Они инвестируются там в недвижимость", заявил Шор.

По его словам, это означает, что молдавские законодатели даже не хотят найти деньги, украденные из банковской системы, а также то, что он не взял и доллара из банковской системы.

"Прокуратуре следует работать, а не только давать пресс-конференции. Прокуроры знают, где находятся активы Платона", заявил Шор.

На вопрос о том, как он объяснит то, что в отчете Kroll имя Платона, которого он обвиняет в краже миллиарда, практически отсутствует, а все обвинения направлены на самого Шора, он отметил, что "Kroll являются аферистами".

В рамках программы Шор также отметил, что пришел в политику из-за "патриотизма" и что он захотел показать, что является "нормальным" человеком, хотя люди и обвиняют его в краже миллиарда, а также то, что он может заниматься политикой Он утверждает, что изменение облика Орхея стало возможным благодаря инвестициям бизнесменов, которые предоставляют деньги фонду, находящемуся под управлением Шора.

"Бизнес начал делиться. Это важно", добавил Шор.

Он также отметил, что находит "странным" тот факт, что ни один важный чиновник с момента кражи не был привлечен к ответственности.

"Все, что я сказал 3 года назад, правда. Я докажу, что не являюсь обладателем даже доллара из украденного миллиарда", пообещал Шор в программе "Вести недели" на RTR Moldova.