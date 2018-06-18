Проекты, на которые выделит деньги примэрия в 2018 году

Проекты классифицировались в двух категориях: малые 30 — 100 тысяч леев и крупные проекты, до полумиллиона леев.

Общая сумма в гражданском бюджете для их реализации этих проектов составляет 3 миллиона леев. Зявки на проекты «Гражданский бюджет» принимаются с 15 февраляпо 15 марта каждого года.

В этом году утвердили 54 проекта из 73 представленных. В отношении ряда утвержденных проектов Комиссия по оценке проектов, подлежащих финансированию за счет Гражданского бюджета на 2018 год, указала некоторые дополнительные условия, которые необходимо выполнить в течение семи дней.

Наибольшее число подписей собрал проект о строительстве в Кишиневе нового парка на ул. Иона Крянгэ,1. На это требуетя 300 тыс. леев. Также одобрено обустройства Парка Каля Орхеюлуй площадью в один гектар.

В одном из одобренных проектов предлагается создать в Рышкановском парке «Президентскую аллею», на которой президенты Молдовы будут сажать именные деревья. На реализацию проекта запрашиваются 77 тыс. леев.

Есть проект по восстановлению площадок для игры в бадминтон в парке Валя Морилор, указанный бюджет — 300 тыс. леев.

Одобрен и проект «Генерал мусора», предлагающий проводить воспитание детей в области защиты окружающей среды с помощью театрального искусства. На это выделят 150 тысяч леев.

Для раздельного сбора отходов в детских садах, в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду, предлагается выделить 224.450 леев. Одобрены проекты по обустройству дворов жилых домов, созданию или восстановлению игровых или спортивных площадок.

Утвержден проект на сумму 297 тыс. леев по оказанию финансовой поддержки частному приюту для бездомных животных.

На установку семи шахматных досок на аллее проспекта Мирчи чел Бэтрын в столичном секторе Чеканы предполагается выделение 57 500 тыс. леев.

Со списком всех одобренных и отклоненных проектов можно ознакомиться здесь.

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источник: noi.md