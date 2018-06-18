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Решение о признании результатов выборов действительными снова отложено
18.06.2018

Окружной избирательный совет по запросу ПСРМ потребовал отзыва судьи, который рассматривает дело о признании действительными результатов выборов и мандата избранного примара Андрея Нэстасе.

Между тем к зданию судебной инстанции пришли сторонники нового градоначальника. Они требуют утвердить мандат Андрея Нэстасе, пишет unimedia.info.

15 июня суд отложил решение о признании результатов выборов действительными. Тогда причиной отсрочки стало решение Апелляционного суда, который установил, что 3 июня, в день проведения второго тура местных выборов, Андрей Нэстасе выступал с избирательной агитацией.


 
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