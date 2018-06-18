Кодряну попрощался с сотрудниками примэрии и решил сбежать из «страдающего» Кишинева

Врио генпримара Кишинева Руслан Кодряну заявил об уходе из администрации города после утверждения в должности Андрея Нэстасе.

Сегодня, 18 июня, на планерном совещании в примэрии Кодряну попрощался с сотрудниками и заявил, что встреча в таком формате была последней. Для себя он уже подыскивает несколько потенциальных мест работы, одно из которых оказалось неожиданным.

- Предполагалось, что Андрей Настасе уже будет на работе. Я ждал его уже две недели. Чем дольше передача должностей задерживается, тем больше страдает Кишинев, - заявил Кодряну.

Врио генпримара сообщил, что он не хочет работать заместителем Андрея Нэстасе.

- Наверное, последнее оперативное заседание, которое я возглавляю. Я не хочу оставаться заместителем генпримара. Я не имею права вернуться на должность муниципального советника, но я даже не хочу этого. Я не из тех, кто сожалеет, - сообщил чиновник.

У пока еще действующего главы города спросили и о его планах на будущее. Кодряну ответил уклончиво, сообщив, что он рассматривает возможности работы в НПО или в парламенте. Больше всего присутствующих на планерке чиновников и журналистов заинтересовали намерения Кодряну уехать из страны или возглавить один из детских садов в столице.

- Я действительно не знаю, что буду делать. Может быть, я пойду в НПО, может быть, в парламент, может быть, я смогу покинуть страну, но, возможно, я стану директором детского сада, - заявил Кодряну.

Последнее желание, по словам врио генпримара, связано с глубоким погружением в тематику дошкольного образования во время работы на посту главы города и в муниципальном совете.