Нэстасе из-за границы заявил о «цирке», «мафии» и «грабителях Кишинева»

Цирком и затягиванием процесса признания выборов назвал Андрей Нэстасе отвод судьи, который сегодня должен был принять решение о признании результатов выборов генпримара Кишинева.

Вновь избранный примар не посчитал нужным приступить к работе сразу же после выборов. В примэрии он так и не появился, хотя работы там непочатый край. Пока сторонники Нэстасе митингуют у суда сектора с Центр с требованиями признания мандата генпримара, сам он на две недели уехал из Молдовы.

- Я далеко от Кишинева, но внимательно слежу за всем, что там происходит. Я вылечу через 15-20 минут, поэтому к 13:00 буду в Кишиневе. Но до того времени, насколько мне известно, суд сектора Центр сегодня должен был утвердить результаты выборов и подтвердить мандат примара Кишинева, - заявил Нэстасе в видеоролике на своей странице в Facebook.

Политик вновь заявил о мафии и грабителях Кишинева, быстро забыв, как радовался их поддержке перед голосованием.

- Эти люди продолжают грабить Молдову, Кишинев. Я прошу вас сохранять спокойствие, не реагировать на провокации. Если мы хотим избавиться от этой мафии, нам нужны стальные нервы. Мы должны иметь трезвое мышление, - призвал своих сторонников Нэстасе.

Ранее секретарь Окружного совета Избирательного округа Кишинева Виталие Мирон потребовал отзыва судьи, который рассматривает дело о признании действительными результатов выборов и мандата избранного примара Андрея Нэстасе. По его мнению, во время заседания судья не проявил беспристрастность тем, что сослался на решение Апелляционной палаты, признавшей предвыборной агитацией действия лидера партии Платформа «Достоинство и Правда» Андрея Нэстасе.