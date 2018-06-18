Протестующие пришли на заседание мунсовета с требованием исключить один проект с повестки дня

Некоторые из протестующих перед примэрией Кишинева в связи с затягиванием процесса признания действительным мандата избранного примара Андрея Нэстае, пришли на заседание муниципального совета.

Собравшиеся потребовали исключить из повестки дня проект №24 "Об утверждении зонального урбанистического плана", сообщает realitatea.md.

Представитель ППДП Александр Слусарь утверждает, что этот проект решения содержит определенные нарушения.

"Избранный примар Андрей Нэстасе не доверяет тем, кто занимается урбанизмом и архитектурой. Мы просим исключить этот проект из повестки дня, пока не придем и не проанализируем каждый случай в отдельности", - сказал Слусарь.

Напомним, что несколько сторонников избранного примара Андрея Нэстасе организовали протест в центре столицы в контексте того, что мандат Андрея Нэстасе не был признан действительным и на сегодняшнем заседании суда. Причина отсрочки рассмотрения этого вопроса заключается в том, что члены Окружного избирательного совета попросили отвода судьи Валентина Ластавецки. Кишиневский суд удовлетворил ходатайство. Заместителю председателя центральной штаб-квартиры суда Геннадие Павлюк предстоит передать дело другому судье.

Столичные муниципальные советники собрались сегодня, 18 июня, на публичное заседание после двух неудачных попыток, предпринятых на прошлой неделе. В настоящее время около 1 000 проектов ожидают рассмотрения муниципальным советом Кишинева.