Г-н Джеймс Петтит, вы хотите построить в Кишиневе новый Пентагон?

Плюшевый медведь по имени Винни-Пух,

считая, что мед «неправильных» пчёл в дупле

не являются чьей-либо собственностью,

при содействии своего верного друга Пятачка,

с использованием современных технических средств

разорил пчелиное гнездо,

присвоив собранный насекомыми «неправильный» мёд.

Пчелиный коллектив, лишившийся после нападения имущества, а значит всейпроизведенной продукции,

начал усиленно под руководством Пятачка,

внедрять демократию в свои ряды.

Современный сказ общеизвестной истории о Винни-Пухе

Безусловно, Соединенные Штаты Америки – великая держава.

Презумируется, что США согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года, а также других международныхактов, продвигая свои интересы, строго уважает принципсуверенного равенства государств, строя соответствующим образом взаимоотношения с другими государствами, включая в том числе и свои взаимоотношения с Республикой Молдова.

Так, на сайте посольства США в Молдове, Вы можете прочитать[1]что «Посольство США в Молдове защищает и поддерживает американские интересы и развивает отношения с Молдовой, сотрудничая с молдавским правительством и лидерами в областях предпринимательства, трудовых отношений, сельского хозяйства, средств массовой информации и образования.Во главе с послом США сотрудники посольства:

· объясняют и защищают позицию правительства США в двухсторонних и многосторонних политических, экономических, социальных и научных вопросах. Информируют правительство США о позициях, занятых в Молдове по интересующим его вопросам;

· осуществляют широкий спектр программ поддержки демократии и развития рыночной экономики в Молдове;

· способствуют продвижению американских товаров и услуг; защищают американские деловые интересы в Молдове и регионе;

· защищают интересы и осуществляют документальное обслуживание граждан США; осуществляют выдачу виз и документальное обслуживание инностранных граждан;

· способствуют культурным и образовательным обменам между США и Молдовой;

· поддерживают контакты между военными ведомствами Молдовы и США, способствуют их сотрудничеству в регионе;

Сферы особых интересов обоих государств включают развитие демократии и рыночной экономики в СНГ и создание прочной системы безопасности в Европе.

В то же время, на наш взгляд, посольство США в Молдове в скандале сразрушением и дальнейшей ликвидации Республиканского стадиона Молдовы, и благодаря действиям посла США г-наД.Петтита, смотрится прискорбно и недостойно.

Создано публичное впечатление что в этом как-то замешаны нелицеприятныедействия соответствующих лиц, диктующие суверенной стране в том числе развал своего национального стадиона, осуществляя «под прикрытием» рейдерский захват 5 га земли в центре Кишинева,и.т.д. и.т.п.

И весьма неприятно, что это мнение можно вывести,и именно так можно понять посла Соединенных Штатов,читая его интервью, которое он дална днях tv8.md[2].

Следует признать, что эту же позицию, посол США высказал и в других последующих интервью[3].

Таким образом, молдавские СМИ растиражированыв последнюю неделю следующие заявленияг-на Д.Петтита, посла США:

1. «Мы находимся здесь, в Молдове, в Кишиневе, в течение более 25 лет. Мы пришли к тому, что нужно подумать о хороших отношениях с Молдовой и построить новое посольство».

Вот так, не много и не мало. Только после 25 лет работы, посольство подумало о том, что США надо строить хорошие отношения с Молдовой, а значит надо строить новое посольство!Вас убеждает эта заявление? Меня – нет!

Как-то совсем бледно выглядит, если взаимоотношения между нашими странами зависят от строительства нового посольства, или строительство нового посольства и есть основа всех взаимоотношений? Отметим что участок под посольством РМ в Вашингтоне не является собственностью Молдовы на данный момент.

В то же время, как будто старое посольство разваливается, или до того обветшало, что становится опасно работать в нем. А ведь по факту, посольство США не является старым, поскольку на тех 65 соток на которое размещено посольство США, большинствозданий зарегистрированные в кадастре, являются новымистроениями, тогда когда остальные капитально отремонтированы.

И почему думы о хороших отношениях с Молдовой, зависят от строительства нового посольства? Неужели у послах США всегда были плохие мысли о Молдове, а тут прорвало?

Если это не так, тогда от чего на самом деле зависят хорошие отношения между нашими странами? И почему Вы настаиваете на том что Вы так долго думали, целых 25 лет? Ведь хорошие отношения нужно строить сразу, с момента налаживания дипотношений, с момента вручения верительных грамот….

И почему хорошие отношения между странами нужно подчинять определенным подозрительным условностям, среди которых строительство нового посольства на единственном Республиканском стадионе страны, преподается Вами как краеугольноеи первично-базовое условие для хороших отношений РМ с США?

Неужто в этом и есть истинная роль, и главная задача посольства США в Молдове?

А как заявленные на сайте миссия посольства США и его задачи? Неужели их будут решать только после строительства нового посольства на месте Республиканского стадиона?

2. «Американская сторона находится на заключительном этапе переговоров с правительством Молдовы по выделению земельного участка под посольство. Я могу заверить всех, что это будет прозрачный и открытый процесс в соответствии со всеми законами и правилами», - заявил Петтит.

Может американская сторона и находится на заключительном этапе переговоров с Правительством Молдовы, но сами граждане Молдовы об этой дурно пахнущей сделке, узнали совсем недавно, и они несогласные с ней! Хотя, как раннее говорил сам Джеймс Петтит, работающий третий год в Молдове, «все хотят видеть демократическую власть, которая учитывала бы мнения граждан и чиновников, которые служили бы народу»[4]. Он же утверждал раннее, что«гражданское общество играет важную роль в жизни страны, а правительство должно учитывать общественное мнение»[5].

А в это же время, за спиной граждан, идут непрозрачные сделки с национальным имуществом Молдовы. И на заключительном этапе переговоров, эта информация стала достоянием общественности, которое и на уровне гражданского общества не согласна с продажей участка Республиканского стадиона, но и на уровне политических партий (в том числе партии социалистов).

И Вы считаете, уважаемый г-н посол, что это транспарентно и прозрачно? Это демократично и открыто?

Не верится!

В этом же контексте, отметим что заключение Молдовой международного договора или соглашения с другим государством, должно быть законным действием, при том что данный вид отношений попадает под действием Конституции РМ, международных договоров подписанных и ратифицированных РМолдовой и ряда национальных законов Республики Молдова, включительно Закон № 595 от 24.09.1999о международных договорах Республики Молдова, Закон № 1134 от 04.08.1992О статусе дипломатических представительств иностранных государств в Республике Молдова, Постановление Парламента №368 от 08.02.1995об утверждении Концепции внешней политики Республики Молдова, Постановление Парламента № 153 от 15.07.2011об утверждении Стратегии национальной безопасности Республики Молдова и др. национальных нормативных актов.

Также отметим, что существующая законная процедура заключения международного договора РМолдовой, включает несколько этапов - инициирование переговоров, соблюдение процедуры запроса и оформления соответствующих полномочий, проведение переговоров, одобрение подписания, подписание и последующая ратификациямеждународного договора .

Таким образом, касательно и применимо к данному случаю (продажа другому государству территории Республики Молдова), отметим законно существующую процедуру:

а) Предложения об инициировании переговоров по договорам, заключаемым от имени Республики Молдова представляютсяПравительство РМ Президенту РМолдова. Предложение должно содержать обоснование необходимости заключения международного договора с указанием возможных политических, финансово-экономических или иных последствий заключения международного договора, проект договора на государственном языке, заключения министерств и других центральных отраслевых административных органов о целесообразности заключения международного договора. Министерство юстиции представляет заключение о соответствии проекта международного договора положениям Конституции Республики Молдова и национальному законодательству. Орган, ответственный за заключение договора, обеспечивает перевод и представление Министерству иностранных дел и европейской интеграции текста проекта международного договора на языке, на котором будут вестись переговоры, в целях его передачи партнеру по переговорам. Орган, ответственный за заключение договора, ответственен за точность перевода проекта международного договора;

- Президент Республики Молдова принимает решение об инициировании переговоров. В соответствии с международным правом и Конституцией Республики Молдова Президент Республики Молдова как глава государства представляет Республику Молдова в международных отношениях, ведет переговоры и участвует в них, заключает международные договоры от имени Республики Молдова без предъявления полномочий. При заключении международных договоров, указанных в части (1) статьи 11 и в пункте d) части (1) статьи 13 Закона № 1134 от 04.08.1992О статусе дипломатических представительств иностранных государств в Республике Молдова, принятию решения об инициировании переговоров предшествуют консультации с Комиссией Парламента по внешней политике и европейской интеграции. В этих целях Комиссии направляется запрос консультативного заключения вместе с обоснованием необходимости заключения международного договора с указанием возможных политических, финансово-экономических или иных последствий заключения международного договора, проект договора на государственном языке и при необходимости – на иностранном языке, заключение Министерства юстиции о соответствии проекта международного договора положениям Конституции Республики Молдова и национальному законодательству, заключения других министерств и соответствующих центральных отраслевых административных органов.

- Проведение переговоров по международным договорам, за исключением договоров, предусмотренных статьей 13 настоящего закона, осуществляется официальными делегациями, назначенными и наделенными полномочиями для этой цели указом Президента Республики Молдова;

- После завершения переговоров принимается решение об одобрении подписания международного договора. По международным договорам, которые должны быть заключены от имени государства, решение принимается указом Президента Республики Молдова. В случае международных договоров, предусмотренных частью (1) статьи 11 и пунктом d) части (1) статьи 13, если их тексты, по которым ведутся переговоры, содержат существенные расхождения (расхождения, касающиеся предмета урегулирования, субъектов, их прав и обязанностей) с текстами, по которым были инициированы переговоры, подписанию международного договора предшествуют консультации с комиссией Парламента по внешней политике и европейской интеграции. В этих целях Комиссии направляется запрос консультативного заключения;

- Предложение об одобрении подписания международного договора представляется Президенту Республики Молдова – по международным договорам, которые должны быть заключены от имени государства. Предложение включает текст международного договора, по которому ведутся переговоры, на государственном языке и при необходимости – на языке, оговоренном сторонами, пояснительную записку, которая содержит ссылки на процесс и результаты переговоров, основные положения договора, измененные и/или дополненные вследствие ведения переговоров, возможные политические, финансово-экономические или иные последствия заключения международного договора. В случае, когда текст международного договора, по которому ведутся переговоры, содержит существенные расхождения с текстом, по которому были инициированы переговоры, к предложению прилагаются повторные заключения соответствующих министерств и учреждений о целесообразности заключения международного договора, в том числе заключение Министерства юстиции о соответствии проекта международного договора, по которому ведутся переговоры, положениям Конституции РМолдова и национальному законодательству. Предложение должно содержать ссылки на уровень и должность лица, которое подпишет международный договор;

- Парламент РМолдова принимает решение о ратификации, принятии, утверждении или присоединении РМолдова к:

а) международным договорам, заключенным от имени РМолдова;

b) международным договорам, подписанным на уровне правительств, относящимся к одной из следующих категорий:- ….. - территориальные договоры;- …..;

- Если международный договор, который представляется Парламенту РМолдова для рассмотрения, требует принятия новых законов или внесения изменений в действующие законы, проект закона о ратификации, принятии, утверждении международного договора или присоединении к нему и проекты законов о внесении изменений в законодательство представляются одновременно.

- Не допускаются ратификацияПарламентом РМолдова международного договора, принятие, утверждение или присоединение к международному договору, ограничивающему суверенный, независимый или унитарный характер государства, а также затрагивающему его постоянный нейтралитет, что выражается, в частности, в уступке или обмене территории, ….., иначе как после рассмотрения проблемы в рамках республиканского референдума.

Так что уважаемый г-н посол, существующая в РМолдова процедура не соблюдена, а значит, все обьявленные переговоры, являются незаконными, нарушают международное право и национальное законодательство РМолдова.

Обращаем внимание, что согласно Постановлению Правительства РМолдова№375 от еще01.07.96о резервировании площадей, необходимых для деятельности дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Молдова,Правительство РМолдова постановило зарезервировать земельные участки и здания по ул.А.Матеевича исключительно для выделения площадей, необходимых для деятельности дипломатического корпуса, представительств иностранных государств и других международных организаций, аккредитованных в Республике Молдова.

Также, в соответствие с Постановлением Правтительства РМолдова№254 от 21.04.1995 о порядке отчуждения основных средств дипломатическим миссиям, аккредитованным в Республике Молдова, основные средства, используемые дипломатическими миссиями, аккредитованными в Республике Молдова, передаются в их собственность в соответствии с требованиями действующего законодательства РМолдова (в том числе всоответствии с Законом № 459-XIII от 21 января 1991 г. "О собственности” (ст. 37) и Законом № 1134-XII от 4 августа 1992 г. "О статусе дипломатических миссий иностранных государств в Республике Молдова”) и нормами международных конвенций, обязывая Государственную Канцелярию по согласованию с Министерством приватизации и управления государственным имуществом и Министерством финансов произвести оценку в соответствии с действующими нормативами основных средств объектов, переданных в пользование дипломатическим миссиям, аккредитованным в Республике Молдова.

В данном контексте необходимо отметить,что, если выделение участка Республиканского стадиона под строительство посольства США все-таки состоится, тогда можно смело утверждать, что были нарушены все и вся законодательная база Республики Молдова, так как Законом прямо запрещено продавать данную публичную собственность. Тем более другому государству!

Такой запрет присутствует и в других законах РМолдова, и раннее мы писали об этом[6].

Поэтому, менять и перекраивать все законодательство страны ради одной сомнительной сделки, скорее всего никто не будет в канун парламентских выборов, но возможно сделают какую-то оговорку, типа -«на эту сделку не распространяется действующее законодательство», включая и Конституцию РМолдова.

Так чтоданная подозрительная сделка, очень похоже на рейдерский захват территории, нанося прямой имиджевый урон как молдавской, так и американской стороне!

Вместе с тем, это является очередным вызовоммолдавского государства, всему гражданскому обществу Молдовы, являя собой грубое попирание интересов страны и ее граждан, нарушение прав и публичного интереса как государства и общества, так и каждого гражданина в отдельности, а также нарушение норм действующего законодательства и международного права, в том числе Венской Конвенции которая указывает,что привилегии и иммунитеты предоставляются не для выгод отдельных лиц, а для обеспечения эффективного осуществления функций дипломатических представительств как органов, представляющих государства.

3. Посол США настаивает на строительстве американской дипмиссии на месте Республиканского стадиона. Одновременно он отметил, что «в Центре Кишинева так много неухоженных и заброшенных участков, которые представляют угрозу для жителей столицы».

Интересно, почему посол США так настаивает на строительстве американской дипмиссии именно на месте Республиканского стадиона? И искали место более 10 лет!?

Уважаемый г-н посол, это ведь явное противоречие – столько пустующих мест в Кишиневе, а Вы ищете более десятка лет!? Столько заброшенных участков, а Вы настаиваете вот уже 10 лет подряд именно на данный участок стадионаРеспубликанского стадиона!?

А ведь могли остановить свой выбор на тех других участках, которые представляют опасность для граждан Молдовы, ведь все-такиРеспубликанскийстадион этонациональная спортивная ценность Молдовы!С грустью отмечаем – это ценность, которая сегодня деградирует и нуждается в восстановлении, а не в ее продаже!

Но в то же время возникает вопрос, не Ваших ли рук это дело,если Вы настаивали в течение столь долгого времени именно на этой сделке, в то время как данное недостойное состояние Республиканского стадионапродолжается на протяжение тех же 10 лет?

Таким образом имеем непонятную случайность - около 10 лет назадВы начали усиленно искать участок для нового посольства, и примерно в то же самое время начал свой разбег деградирующий тренд Республиканского стадиона.

Господин посол, Вы верите в такие«случайные» совпадения?



4. Посол США отметил, что «необходимость расширения возникла по причине того, что и команда посольства стала больше, а в настоящее время многие сотрудники дипмиссии сидят в разных офисах» .

Уважаемый г-н посол, Вы хотите новое посольство, но после строительства нового посольства Вы будете иметь 2 участка в Кишиневе, а значит будете сидеть в 2 постоянных офиса, где часть сотрудников будет сидеть в старом офисе, а часть в новом. Как же это соотноситься с Вам же утверждением об едином офисе?

Уважаемый г-н посол, в Посольстве США 7 ключевых должностей и 3 отдела - по делам культуры и прессы, по политическим и экономическим делам, и консульский отдел[7].

Не исключено, что для консульского отдела необходимо отдельное помещение, так как идет реальный рост туристического потока и участников молодежных программ типа «Работай и путешествуй». Но, неужели есть необходимость в помещение,занимающее 5 га?! Вы ведь не Пентагон хотите строить в Кишиневе? Или что-то в этом роде? И где тут прозрачность?

Г-н посол, Вы так противоречьте себе же в одном и том же заявлении, что создается впечатление, что Вы либо что-то скрываете, либо Вы недостаточно откровенны, либо Вы просто хотите ввести в заблуждение общественное мнение Молдовы.

5.Посол США считает, что строительство нового посольства на месте Республиканского стадиона будет и в интересах граждан, так как стараниями США в Кишиневе станет на один пустырь меньше.

Отметим, что сами граждане Молдовы считают иначе чем г-н посол, видя свой интерес в том, чтобы иметь национальный спортивный стадион соответствующий всем международным стандартам в самом центре Кишинева, а значит именно там где он сегодня и находится.Но приходится конституировать, что интересы граждан, к сожаленью на протяжение последних лет не столь рьяно учитываются, как интересы других иностранных государств.

В то же время, борьба с пустырями Кишинева точно не есть прерогатива американского посольства, так же, как не является прерогативой посла США защищать интересы граждан Молдовы. Но учитывая, что посол США Г-н Джеймс Петтитявляется карьерным дипломатом (именно так его характеризуют и в СМИ[8], которые считают, что именно это качество позволило ему сохранить пост во время сменыамериканской администрации, когда распоряжениемТрампа были отозваны политическиедипломатыназначенные Бараком Обамой), ему ли не знать свою компетенцию и полномочия?

Однако, на наш взгляд, запущенный общественный скандал в Кишиневе наносящий явный урон как международным отношениям с США, так и имиджу США в Молдове, может повлиять как на взаимоотношения РМ и США, так и на дальнейшую судьбу г-на Джеймса Петтита, который на самом деле может быть отозван в любой момент.