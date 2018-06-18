Суд должен вынести решение о признании мандата Андрея Нэстасе действительным до 21 июня

Спустя две недели после того, как жители Кишинева избрали своего примара, его мандат не был признан действительным, а градоначальник не приступил к исполнению своих служебных полномочий.

Сегодня, 18 июня, судье, которому было распределено дело по признанию мандата действительным, был дан отвод, а заседание было отложено до назначения другого магистрата. В этой ситуации Кодекс о выборах предусматривает два возможных сценария, сообщает zdg.md.

Статья 146 Кодекса о выборах устанавливает, что судебная инстанция выносит решение о подтверждении действительности мандата примара в десятидневный срок после получения отчетов о результатах выборов от Окружного избирательного совета. В случае выборов в Кишиневе протоколы попали на стол суда Кишинева 11 июня 2018 года. Соответственно, десятидневный законный срок истекает в четверг, 21 июня. Другими словами, до этой даты судебная система обязана вынести решение о подтверждении либо неподтверждении законности выборов.

В случае, если мандат не будет признан действительным, мун. Кишинев до очередных выборов, которые состоятся в следующем году, будет управлять и.о. примара, поскольку ст. 50 Кодекса о выборах предусматривает, что "если вакансия должности примара населенного пункта образовалась в течение последнего года действия его мандата, новые выборы примара не проводятся".

Чтобы не подтверждать действительность мандата на основании того, что лидер ППДП занимался избирательной агитацией в день выборов, суд должен предъявить доказательства того, что эти действия повлияли на окончательный результат второго тура выборов.

Заседание суда по признанию действительным мандата Андрея Нэстасе было назначено на пятницу, 15 июня, но не состоялось. Оно было отложено, поскольку в Высшей судебной палате на рассмотрении находились два обращения, поданных ПСРМ в связи с нарушениями, допущенными лидером ППДП. Еще одной причиной переноса заседания суда было то, что в Кишиневский суд со штаб-квартирой в Центре не получил ряд документов, касающихся первого тура выборов. Сегодня, 18 июня, секретарь Окружного избирательного совета №1 Кишинева попросил об отводе судьи Валентина Ластавецки, в управлении которого находилось дело. В качестве причины отвода было указано сомнение в беспристрастности магистрата. Ходатайство было удовлетворено, а заседание отложено до тех пор, пока дело не будет передано другому судье.