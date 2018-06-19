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Экономика
АИПСХ перечислило на счета сельхозпроизводителей 94 млн. леев
19.06.2018

Около 94 млн. леев были перечислены на счета сельхозпроизводителей, которые подали 770 заявок на субсидии начиная с февраля и до сих пор, передает IPN.

Как отмечается в сообщении для прессы Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (АИПСХ), сельхозпроизводители запросили субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, строительство упаковочных цехов, приобретение холодильников для хранения фруктов, винограда и овощей. Самыми активными при подаче документов являются районы Кахул, Хынчешть и Орхей.

Государство оказывает поддержку в виде субсидий для строительства теплиц, создание многолетних насаждений, приобретение сельскохозяйственной техники, для сектора животноводства и земледелия. Субсидии предоставляются так же для продвижения продукции на рынки сбыта, развитие агротуристических пансионов в сельской местности и создание или расширение предприятий народных промыслов и др. Стимулируется так же молодёжный и женский бизнес.

Прием заявок на получение субсидий в текущем году начался 1 февраля и продлится до 31 октября.


 
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