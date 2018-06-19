Усатый: На украденные миллионы Шор дарил часы и "Мерседесы"

Лидер "Нашей партии" Ренато Усатый прокомментировал заявления мэра Оргеева.

«Усатый стал на меня нападать, после того как я помешал ему стать царем Молдовы. Мы были близкими товарищами. Тогда, в 2014 году, кто первым начал кричать про отсутствие денег в трех банках? Первым был Усатый», — сказал Шор, пишет newsmaker.md

По его словам, в нормальных странах Усатого считали бы «экономическим террористом». Он также назвал Усатого «виновником падения Banca de Economii». «Усатый начал кричать, и люди побежали забирать свои деньги, ни один банк такого не выдержит. Это были звенья одной цепи. Платон давил на меня по выдаче денег, Усатый давил по ситуации. Это была попытка шайки бандитов захватить власть в стране», — уверял Илан Шор.

После выхода интервью корреспондент NM связалась с Ренато Усатым. Лидер «НП» сказал, что видел Шора около пяти раз, один из которых — на праздновании его дня рождения, где был со своим другом бизнесменом Габриэлем Стати.

«После этого я понял, что его [Шора] надо обходить стороной, потому что большинство людей, которые были на том дне рождения, должны сидеть в тюрьме. То, что ему запрещен въезд в Россию из-за угрозы экономической безопасности страны, свидетельствует о том, что русские быстро поняли, какой он мошенник», — подчеркнул Усатый.

На «украденные в Молдове миллионы долларов», продолжил он, Шор дарил часы, "Мерседесы". «Это все были деньги молдавских вкладчиков. Если я был его приятелем, почему все телеканалы Плахотнюка испугались, когда я заявил в эфире одного из телеканалов, что из банков украли все деньги?» — недоумевал Усатый.

Он напомнил, что ранее неоднократно говорил, что Шор шантажировал экс-премьера Владимира Филата и лидера ДПМ Владимира Плахотнюка тем, что, «если они не закроют дыры в банках за счет каких-то средств, то перед выборами у касс этих банков будут километровые очереди». «И то, что решением правительства были закрыты дыры, подтверждает, что этого взрыва боялись и Филат, и Плахотнюк», — заключил Усатый.