Пособия, бесплатные проездные, услуги личного помощника: какие решения принял МСК

Вчера МСК принял пакет социальных инициатив, предложенных социалистами. Были рассмотрены также другие вопросы 70 пунктов повестки дня, среди которых было много земельных вопросов, в частности - пункт с изменением зональных кодов и узаконивание строительства на улице Богдан Воевод.

Земля под строительство газопровода Унгены–Кишинёв

Столичные муниципальные советники единогласно утвердили сегодня проект решения, предусматривающего передачу в публичную собственность примерно одного гектара земли в секторе Чокана, где пройдёт газопровод Унгень–Кишинёв, передаёт IPN.

Владельцы тех участков, которые переходят в собственность муниципальных властей, получат компенсации.

«Мы надеемся, что это голосование пойдёт на пользу жителям. Этого ждали давно, российская монополия должна быть разбавлена. Надеемся, это отразится и на тарифах, которые бьют по карманам граждан», - заявил либерал Ион Чебану.

«Мы поддерживаем этот проект, потому что он обеспечит жителей альтернативным источником газа, он полезен для всех», - сказал независимый советник Василе Киртока.

Газопровод строится румынской компанией «Transgaz», которая приватизировала компанию «Vestmoldtransgaz». По словам генерального директора «Transgaz» Иона Стериана, расширение сети Яссы–Унгены–Кишинёв на территории Республики Молдова позволит компании импортировать газ из Румынии, из Чёрного моря, а также из северной Греции.

Десять миллионов лей для Цынцэрень и Джямэна

Столичные муниципальные советники принял решение выделить 6 миллионов лей примэрии Цынцэрень и ещё 4 миллиона – примэрии села Джямэна в районе Анений Ной в качестве компенсации за то, что жители этих сёл дали своё согласие на повторное открытие полигонов для хранения отходов после мусорного кризиса, случившегося минувшим летом, передаёт IPN.

Решение было принято сегодня голосами 45 муниципальных советников. Деньги будут использованы для модернизации инфраструктуры населённых пунктов. Так, в Джямэна будет осуществлён капитальный ремонт детского сада.

Ранее муниципальные власти обещали выделить 12 миллионов лей на работы по укреплению плотины полигона, а также на ремонт дороги в Цынцэрень.

Пособия для учителей и врачей

Муниципальные советники проголосовали за выплату единовременного пособия в размере 500 лей педагогам, работающим в Кишинёве. В совокупности на эти цели из муниципального бюджета будет переведено 4,2 миллиона лей. Получателями пособия станут свыше 6 тысяч учителей из учреждений начального и среднего образования, передаёт IPN.

На том же заседании муниципальные советники приняли решение выделить 3,1 миллиона лей на бесплатные проездные в общественном транспорте семейным врачам и их помощникам, а также специалистам университетской клиники первичной помощи. Абонементы будут действительны с июля по конец года.

Мотивируя целесообразность такого решения, муниципальный советник Алла Немеренко отметила, что врачи посещают пациентов на дому, и иногда для этого им приходится пользоваться несколькими видами транспорта. «Мы говорим об эффективности труда. Чтобы один вызов не отнимал у них три часа», - подчеркнула она.

Для воспитателей и учителей MCК утвердил пособие на транспорт в размере 70 лей в месяц, которое будет выплачиваться в сентябре–декабре 2018 года. «Финансирование будет строгим: мы будем выделять деньги тому количеству лиц, которое установят компетентные учреждения», - сообщила начальник управления финансового менеджмента Еуджения Чумак.

Будет создан центр ресурсов и поддержки для детей и молодёжи

В целях развития услуг для детей и молодёжи, находящихся в представляющих угрозу ситуациях, в столице для них будет создан центр ресурсов и поддержки. Решение было принято сегодня муниципальными советниками, передаёт IPN.

Служба будет подчиняться муниципальному управлению по защите прав детей и будет располагаться на улице Докучаева, 4. Она будет оказывать помощь детям и молодым людям, покинувшим систему опеки, с целью их социальной и профессиональной интеграции. Центр также будет предоставлять услуги временного размещения, его вместимость - 40 мест.

Ещё 300 жителей Кишинёва получат личных помощников

Совет одобрил распространение услуг личных помощников ещё на 300 человек с особыми потребностями. На эти цели из муниципального бюджета будет выделено около 5 миллионов лей, передаёт IPN.

В настоящее время в муниципии Кишинёв трудятся 480 личных помощников, обеспечивающих уход за взрослыми с тяжёлыми формами ограничения возможностей.

Личным помощником может стать любое лицо, включая членов биологической семьи человека с ограниченными возможностями, в возрасте от 18 лет до возраста выхода на пенсию. Услугами личного помощника могут воспользоваться лица, подавшие заявление на имя коммунитарного социального работника или в территориальное отделение социальной помощи.

Кто голосовал за сомнительные земельные вопросы

Вице-председатель Платформы достоинства и правда Александр Слусарь пришел на заседание МСК, чтобы выразить недовольство тем, что в то время как суд затягивает признание результатов выборов генерального примара муниципия, муниципальные советники голосуют за включение в повестку заседания ряда сомнительных земельных вопросов.

В ответной реплике председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан отметил, что фракция голосовала против, как и все последние три года, и настаивала на том, чтобы эти проекты не были включены в повестку, что нельзя сказать о других фракциях.

«Так решило большинство. Большинство – это 26 советников, а большинство из этих 26 поддержали вас на выборах», – сказал Чебан.

Ранее поддержавшие Нэстасе партии выступили за дальнейшее незаконное строительство в Кишиневе и хищение муниципальной земли, проголосовав против включения в повестку инициатив ПСРМ, призванных остановить беспредел.