Нэстасе: Власти могут пойти на провокации

Избранный примар Кишинева, председатель партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе считает, что "власти могут пойти на провокации" в связи с признанием выборов в столице и призвал граждан, в первую очередь собравшихся в понедельник у суда сектора Чентру, где проходит повторное заседание о признании голосования, сохранять спокойствие.

Как предает "ИНФОТАГ", об этом Нэстасе сообщил в видеобращении из Вены, где находится. Он отметил, что "происходит намеренная задержка признания результатов выборов примара, и власти сделают все возможное, чтобы блокировать его доступ к рабочему месту". "В суде, похоже, происходят переговоры о том, как продолжить эту задержку с утверждением мандата: власти готовы на очередное преступление, направленное, как против Кишинева, так и Молдовы", - сказал он.

По словам Нэстасе, "власти пойдут на провокации, с тем, чтобы в конечном итоге не признать выборы состоявшимися, поэтому граждане, поддерживающие прогрессивный курс РМ, не должны вестись на подобные выпады, сохранять спокойствие и собственное достоинство". "Нам потребуются железные нервы, чтобы одержать победу над криминальным режимом",- заключил Нэстасе, пообещав вернуться в Кишинев уже сегодня.

Вице-председатель DA Александр Слусарь, присутствующий на заседании суда, обратился напрямую к протестующим: "Сохраняйте спокойствие, суд просто пытается тянуть время, чтобы испытать наши нервы. Я на 99% уверен, что выборы будут признаны состоявшимися".