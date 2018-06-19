Три пути Дорина Киртоакэ

По некоторым сведениям, в скором времени бывший генеральный примар муниципия Кишинэу Дорин Киртоакэ возглавит Либеральную партию. Очевидно, что его задачей №1 на этой должности будет спасение ЛП, потому что сейчас партия находится в свободном падении. Анализ ситуации показывает, что эта задача вполне осуществима, а у Дорина Киртоакэ есть несколько возможностей это сделать. Об этих возможностях и пойдет речь в нижеследующем.

Первая возможность – изменить мнение общества об ЛП и о себе самом. Для этого, в первую очередь, Дорину Киртоакэ следует доказать, что он не был причастен к решению депутатов ЛП поддержать правительство Филипа 20 января 2016 года, когда была заложена основа концентрации власти в руках ДПМ. Тот день стал поворотным для ЛП, потому что именно тогда люди разочаровались в либералах. Во-вторых, Дорину Киртоакэ следует убедить правый электорат (особенно унионистский) в том, что он не является пешкой в игре власти, и что, напротив, он политическая жертва режима. Бывший примар столицы делает некоторые шаги в этих направлениях, но пока он недостаточно убедителен.

Вторая возможность – встав во главе ЛП, Дорину Киртоакэ следует объявить абсолютным приоритетом партии укрепление унионистского политического сегмента и начать сотрудничать с другими унионистскими партиями. Слишком много лет ЛП «варилась в собственном соку» и не действовала тогда, когда была реальная возможность укрепить унионистский сегмент. С этой точки зрения, ЛП в долгу перед унионистами, тем более, что если эти усилия дадут результат, ЛП может снова стать одной из самых влиятельных партий в Молдове.

Третья возможность – под руководством Дорина Киртоакэ ЛП должна найти свое место среди проевропейских правых сил, процесс консолидации которых сейчас в полном разгаре. В нынешнем формате ЛП не может стать партнером других проевропейских правых партий, потому что роль, которую сыграла ЛП в укреплении позиций нынешней власти, слишком очевидна. Если же Дорину Киртоакэ удастся справиться с двумя вышеозначенными проблемами, тогда шансы либералов влиться в коллектив правых проевропейских сил станут реальными, и это будет означать возможность вернуться в большую политику. Однако, если правые проевропейские силы консолидируются без участия ЛП, тогда шансы на возрождение партии будут минимальными, если не равны нулю.

Думитру Спэтару