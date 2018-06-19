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Общество
Экс-президент Молдовы Петр Лучинский стал гражданином Румынии
19.06.2018

Второй президент Молдовы Петр Лучинский обзавелся паспортом Румынии.

Вчера, 18 июня, в Бухаресте 78-летний Лучинский официально стал гражданином Румынии. Паспорт ему вручили в присутствии бывшего президента Румынии Эмиля Константинеску.

Оба президента тесно общались когда занимали кресла глав своих государств. Константинеску возглавлял Румынию в 1996-2000 годах, а Лучинский находился на посту президента Молдовы с 1997 по 2001 годы.

- Визит был приурочен к получению румынского гражданства господином Петром Лучинским. Я желаю ему быть гражданином единой, свободной, процветающей и достойной страны, - написал мэр сектора №1 Бухареста Дан Тудораке.


 
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