Блеф или утопия? В Гагаузии обсуждают бойкот парламентских выборов

Идея гагаузского бойкота выглядит утопически, но это не отменяет её практической пользы...

«Эти выборы будут решающими». С приближением парламентской кампании это заезженное пропагандистское клише будет звучать всё чаще и чаще. Однако что действительно можно считать уникальным в контексте предстоящего голосования, так это количество сделанных в отношении него прогнозов и высказанных ожиданий. Удержат ли социалисты взятую в 2014 году планку, будет ли допущена до участия в выборах «Наша Партия», какие перспективы у проевропейских партий, действительно ли «микст» позволит демократам взять большинство в будущем парламенте – этими вопросами определяется атмосфера завершающегося политического сезона, и с этими же вопросами мы вступим в политическую осень. В Гагаузской автономии ожидание осенней кампании происходит как минимум с одним вопросом в довесок к национальной повестке – станет ли гагаузское общество бойкотировать парламентские выборы-2018? По крайней мере, такие призывы в регионе звучат и даже обсуждаются на официальном уровне.

Поставили условие

13 июня в Чадыр-Лунге прошло выездное заседание постоянной комиссии по регламенту, назначению, иммунитету и депутатской этике Народного собрания Гагаузии. Одним из вопросов, рассмотренных комиссией, стала тема возможного бойкота на территории Гагаузии предстоящих выборов в Парламент Молдовы.

К неучастию в осеннем голосовании активнее всех в Гагаузии призывает общественный деятель Леонид Добров. Его призывы направлены как к жителям и общественности, так и к руководителям автономии. Он же и обратился с соответствующим обращением в Народное собрание.

В пресс-релизе НСГ сказано, что депутаты «частично согласились» с призывом Доброва. Прежде чем говорить о бойкоте гагаузские законодатели предложили обратиться в Парламент Республики Молдова с условием выделить для Гагаузии 5-местную депутатскую квоту. В противном случае, как следует из позиции НСГ, депутатский корпус автономии оставляет за собой право призывать жителей региона не участвовать в национальных выборах.

Популизм демократов

Сама идея о том, что Гагаузия может рассчитывать на 5 мандатов, как предмет для обсуждения существует, с соответствующими аргументами и ссылками на европейскую практику в области политического представительства национальных меньшинств. Однако в сегодняшних условиях, особенно в тональности угроз, это звучит как заведомо невыполнимое требование и популизм. До выборов остаётся менее полугода, избирательные округа уже начерчены, а центральная власть однозначно дала понять, что Гагаузии больше чем на два одномандатных округа на своей территории рассчитывать не стоит.

Собственно, два мандата гагаузам формально выделили даже не демократы, а социалисты, как авторы законопроекта о смешанной системе выборов, где прописанные критерии формирования одномандатных округов попросту не оставляли Гагаузии другого варианта, кроме того, что она имеет сегодня. Даже президент Додон, который в этом споре, как принято считать, «за гагаузов», везде высказывался лишь за три округа для автономии, но не за пять.

В реалистичность озвученных угроз бойкота верится с трудом ещё и потому, что руководителем упомянутой постоянной комиссии НСГ является Григорий Кадын, член Демократической Партии Молдовы и один из руководителей Чадыр-Лунгской территориальной организации партии. А само Народное собрание, напомним, возглавляет Владимир Кысса, так же член ДПМ и руководитель одной из первичных организаций партии по Комратскому району. Одним словом, правящие демократы вряд ли станут устраивать скандал и делегитимизировать избирательный процесс, в отношении которого они строят большие надежды.

Что даст бойкот

Тем не менее, тема бойкота выборов в молдавский парламент в Гагаузии звучит, и было бы ошибкой называть её искусственной. Какую-то часть общества эта идея определённо увлекает.

Добров, будучи главным «промоутером» бойкота, создал с группой единомышленников оргкомитет по проведению антивыборной кампании. На своей странице в социальных сетях он анонсировал, что в предстоящие месяцы вместе с соратниками будет проводить в населённых пунктах автономии сходы граждан по бойкоту выборов, а также будет учреждена газета для соответствующей работы с населением.

О возможности неучастия гагаузов в осеннем голосовании говорит не только господин Добров. Время от времени об этом говорят в ходе прений рядовые депутаты НСГ, об этом пишут в региональных СМИ и кричат на митингах. Главной целью, как это видят адепты данного сценария, является привлечение внимания международного сообщества к проблемам автономии. По их мнению, провал явки на территории Гагаузии побудит внешних партнёров Молдовы поддержать Комрат в его дискуссиях с центральной властью.

Если судить по последним электоральным кампаниям, явка избирателей на территории Гагаузской автономии действительно была ниже общереспубликанского показателя. А в первом туре президентских выборов 2016 года автономия оказалась в тройке самых пассивных административных единиц. Значит ли это, что у гагаузов действительно есть основания игнорировать парламентское голосование?

Утопическая идея

Недостатка в претензиях по отношению к центральным властям в Комрате никогда не было. Иногда причины для недовольства бывают объективными, иногда – не совсем. За последние годы в Гагаузии возмущались по разным поводам – из-за отмены судом ряда местных законов, закрытия в автономии нескольких агентств и служб, офисы которых Правительство перевело в Кахул, провала деятельности депутатской Рабочей группы по обеспечению функциональности АТО Гагауз Ери, а так же – куда уж без этого - из-за серии принятых Парламентом законопроектов, воспринятых в регионе как антироссийская провокация.

При желании все эти проблемные темы можно интерпретировать как основание для бойкота парламентских выборов под соусом того, что ни одна из молдавских партий не отвечает интересам гагаузского народа. Но с другой стороны, эти же тезисы можно использовать в агитации за активное участие в голосовании, поскольку полное отсутствие гагаузских представителей во власти явно не будет способствовать решению проблем автономии. Тем более, что главные политики региона от участия в кампании отказываться не собираются, а их выдвижение по новым правилам в качестве одномандатников позволит выходить к избирателям без груза негативного имиджа тех или иных партий.

В целом, идея гагаузского бойкота выглядит сегодня утопически. Однако, это не отменяет её потенциальной практической пользы – заострить внимание на главных конфликтных точках в отношениях Кишинёв-Комрат и после выборов, при активном содействии европейских партнёров, продолжить диалог по их разрешению.

Вячеслав Крачун