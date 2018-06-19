Вывод российских войск является важной, а так же сложной темой

Проблема вывода российских войск с территории приднестровского региона, которая будет обсуждаться на текущей неделе в рамках Организации Объединенных Наций, является насколько важной для Республики Молдова, настолько и сложной. Эта проблема имеет давнюю историю и, по крайней мере, три аспекта: молдавско-российские отношения, приднестровское урегулирование и деятельность Республики Молдова на международном уровне. Эти мнения были высказаны в ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN.

Политик Валентин Крылов считает, что с точки зрения отношений с Российской Федерацией, не существует возможностей для выдвижения инициативы об отзыве войск. „Если мы говорим о переговорах с Тирасполем с учетом решения приднестровской проблемы, обсуждение этого вопроса в ООН также не приведет к успеху. Тирасполь испытывал и продолжает испытывать недоверие к официальному Кишиневу и это отсутствие доверия является очень серьезным препятствием для ускорения процесса переговоров”, - заявил политик.

Третий аспект имеет несколько векторов и связан строго с национальной безопасностью и Валентин Крылов подозревает, что эта инициатива вывода российских войск связана со сценарием, который может называться „против кого мы подружимся”. По его словам, вывод российских войск с территории Республики Молдова необходим, но очень важно, как это будет сделано.

Аналитик Анатол Цэрану отметил, что на протяжении всего существования государства Республика Молдова официальная позиция страны в отношении иностранного военного присутствия не изменилась. Интенсивность освещения вопроса была разной в определенные периоды, но постоянным был отказ Республики Молдова признавать чужое военное присутствие на своей территории. „Военное присутствие Российской Федерации в Республике Молдова является незаконным и связано с тем, что называется оккупацией иностранной армией территории другого государства”, - сказал Анатол Цэрану.