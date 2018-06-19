«Это же додуматься надо так опустить Русскую церковь в Кишиневе»: пользователи соцсетей не поняли юмора молдавских священников

Сами священнослужители уверены, что оскорбление чувств никоим образом не проявляется, и что если человек не различает нормы поведения, то он – ханжа

Как же зацепил активных пользователей интернета пост в Фейсбуке директора «Русского телевидения Молдовы» Ирины Мельник! Настоящее противостояние — люди без остановки писали комментарии и поминали всех и вся, начиная с Ленина и Сталина, заканчивая Гитлером и Муссолини! Украину тоже не забыли, а как же без нее?! И геноцид, и убийства русских, и ленточки георгиевские! Последние страницы библейского проекта, конец света, колонну Люцифера... Ну, и вопрос: «А что, в Костюженах выходной? Почему больной «магистр» не в палате?»

А сыр-бор вот в чем. На прошлой неделе священники Свято-Георгиевской церкви, протоиерей Виталий Шинкарь и протоиерей Николай Флоринский, которые активно пользуются соцсетями, сыграли в один из многочисленных тестов в Фейсбуке «Как бы ты выглядела в облике красотки Болливуда?». Фейсбук из фотографии профиля пользователя делает фотографию болливудской красавицы. Результаты теста, то есть фотографию болливудской красавицы с лицом Виталия Шинкаря и Николая Флоринского, священнослужители опубликовали на своих страницах. Так же, как сделали это и сотни других пользователей соцсетей.

Но священнослужители — не «другие пользователи соцсетей». У них особый статус. Это и стало поводом для возмущения Ирины Мельник. Она поделилась своими чувствами на своей странице.

«Второй день, не переставая, болит Душа…

До чего же пало в духовном и нравственном плане наше общество, если уже представители церкви, которые призваны нести людям понимание, различение нравственных и безнравственных поступков, опустились до уровня площадных шутов, нацепив на голову колпак, дабы люди не ошиблись в их истинном представлении о них перед своей паствой православных людей, Русской Свято Георгиевской церкви.

Это же додуматься надо, так опустить единственную Русскую церковь в Кишиневе, низведя себя и потащив за собой всех, кто с Верой в чистоту и непогрешимость проводников Господа так низко пал, глумясь над верой тех, кто приходит в Храм божий, чтобы найти свет и утешение души своей…»

Надо сказать, что большинство пользователей, прокомментировавших эту публикацию, с Ириной не согласилось: «Отцы наши стебутся над этой пошлятиной, которая заполонила всю ленту... молодцы!», «Наши батюшки - самые лучшие, не надо о них так... И на нашей вере это никак не отразится, поверьте!», «Горе великое, неужели не ясно, что все эти тесты и предложения зафотошопить себя в таких амплуа не могут восприниматься всерьез? Как вообще адекватные люди могут своего рода шуточное баловство возвести чуть ли не в ранг анафемы? Вот вы, наверное, предлагаете отцам ходить по улице и читать 90-й псалом безостановочно, так по вашему должны жить православные батюшки?», «Это какого уровня праведности и высокодуховности надо быть, чтобы такое написать. Находясь в такой уверенности собственной непогрешимости, очень сложно услышать и тем более задуматься о том, что пишут люди в комментариях. А не обладая чувством юмора и возможностью посмеяться над собой, может ли человек понять, что он немножко не прав в своих доводах?».

Но было много и тех, кто Ирину Мельник поддержал, разделив ее точку зрения. «Церковь должна быть эталоном нравственности, есть добрый юмор, а этот - глупенький такой...».

КОММЕНТАНИЙ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ

Мы спросили у самих «виновников торжества», что они думают о шутке Фейсбука и о том, что многих это возмутило.

Протоирей Виталий Шинкарь:

- Шум из-за ничего... Просто кто-то хочет пропиариться, вот и начинает обсуждать то, что обсуждать не стоит! Что криминального в этой фотографии? Открыл фейсбук, там спрашивается: «Хотите узнать, как будете выглядеть и и.д...». Хочу. Получилась такая вот фотография. Это даже не стоит обсуждать!

Отец Николай, настоятеля Свято-Георгиевской церкви:

- Существует такое понятие как ханжество. И если человек не различает норм поведения, то он – ханжа. Есть совершенно нормальные рамки, за которые никто на выходил. Оскорбление чувств здесь никоим образом не проявляется.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ, НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ