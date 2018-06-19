Пассажиров самолета из Лондона в Кишинев высадили из-за проблем с крылом

Десятки жителей Молдовы застряли в британском аэропорту по вине венгерского перевозчика Wizz Air.

Рейс на Кишинев из аэропорта Лутон должен был отправиться сегодня, 18 июня, в 0.20. Пассажиры прошли прошли контроль и поднялись на борт лайнера авиакомпании Wizz Air. Самолет сделал круг по трассе, но так и не взлетел. К борту подогнали трап и людей попросили вернуться в терминал. Им сообщили, что в самолете обнаружили техническую неисправность.

- Всю ночь мы провели в аэропорту по вине венгерского авиаперевозчика. Нам дали только несколько талонов на питание. Сказали, что проблемы с крылом самолета. Я взял отпуск всего на 3 дня, чтобы побывать дома в Молдове. Купил билеты туда - обратно. Обидно, что целый день оказался потерян в аэропорту, - сказал один из пассажиров рейса.

Самолет из Лутона должен был приземлиться в аэропорту Кишинева в 5:45. По последним данным, время прилета перенесли на 17:45.