О назначении представителя ПДС на должность столичного вице-примара: «Если партия держится зубами за такую должность…»

«Заявление новоизбранного примара о том, что он назначит представителя ПДС на должность вице-примара, является ни чем иным как политическим вознаграждением. Его решение сложно будет принять большинству советников МСК». Об этом пишет в своем блоге журналист Виктор Никитуш.

Как сообщает ТРИБУНА, Никитуш отметил, что, «если примар хочет диалога с советниками МСК, ему придется найти другой способ отблагодарить ПДС».

«Или, если ПДС зубами держится за эту должность, тогда партия должна найти компромисс с советниками МСК», – подчеркнул журналист.

Напоминаем, что в интервью порталу ТРИБУНА избранный примар столицы Андрей Нэстасе заявил, что считает естественным назначение представителя ПДС вице-примаром. «Это не награда за поддержку на выборах, а продолжение совместных усилий по реформированию столицы и эффективной реализации наших общих проектов, о которых мы говорили во время избирательной кампании», – заявил Нэстасе.

Кристина Гурез