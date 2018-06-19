Стурза разоблачает Шора: Какой позор!

Бывший премьер-министр Ион Стурза утверждает, что все, что Илан Шор рассказал недавно в интервью о краже миллиарда, – это ложь, и на самом деле все обстоит иначе, цитирует новостной портал Noi.md. По его словам, сумма выведенных из банковской системы денег достигает двух миллиардов долларов.

«Приходит «соотечественник», а теперь и «патриот» Шор (читайте оргеевский Остап Бендер) и с гордой беспечностью Ильфа и Петрова говорит нам, что украл не миллиард, а лишь… 500 миллионов долларов! И это случилось под влиянием… нет, не его клиптократического разума, а парня из подвала.

В действительности же все иначе. И Kroll не нужен. Это публичные данные! В начале 2014 года три банка владели активами (я подозреваю, многие из них поддельные!) в размере 1,7 млрд долларов. НБМ «выделил» под госгарантию для прикрытия кражи 1.060 млрд долларов (!). Большая часть денег была выведена (украдена) накануне выборов 2014 года. Кроме того, после того как НБМ щедро выделил из своего резерва миллиард долларов, никто не ввел спецнадзор в этих банках, и деньги снова тю-тю!

За пределы страны ушли деньги из резервов НБМ, не леи, «напечатанные» Дрэгуцану и компанией. Поэтому справедливо было бы прибавить, а не вычитать. Сумма достигает двух миллиардов долларов! Конечно же, не все украл Шор. Он «стырил» «всего лишь» миллиард. Поэтому может так выйти, что мы должны будем Шору. То есть он потихоньку «приучает» нас к идее, что он великий патриот и сильно заботится о нас.

Какой позор!», – написал Стурза в соцсети. Экс-премьер-министр добавил, что работа молдавских прокуроров над этим делом может принести свои плоды, вот только пока неясно, когда эта информация будет взята в расчет.