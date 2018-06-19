Воронин рассказал о попытке уничтожить ПКРМ извне из-за названия

Лидер ПКРМ Владимир Воронин намерен руководить партией, пока есть силы и не готовит себе преемника. Впрочем, как отмечает Воронин, это вопрос времени. Заявления прозвучали в ходе передачи «Политика» на телеканале TV8.

Лидер коммунистов заявил, что он будет заниматься политикой до последнего вздоха. «Мы, коммунисты, такие. Я все равно останусь членом партии. Если говорить о должности председателя партии, это другой вопрос. Команда решает. Это сугубо дело партии, а журналисты и люди вне партии здесь ни при чем, это не их дело», – отметил Воронин.

Касательно названия партии, лидер коммунистов заявил, что ему неоднократно было предложено изменить его. «С момента создания нашей партии, которой в этом году, 22 октября, исполнится 25 лет, были постоянные попытки нас уничтожить, и когда мы были у власти, и когда были в оппозиции, и теперь только за то, что у нас это название – Партия коммунистов. Эти попытки не прекращаются. И изнутри страны, и извне», - заявил Владимир Воронин.

Что касается парламентских выборов этого года, Владимир Воронин сказал, что возглавляемое им формирование будет в них участвовать и обязательно войдет в законодательный орган. При этом он заявил, что не знает, будет ли возглавлять список коммунистов на выборах. Воронин подчеркнул, что этот и другие вопросы, в том числе касательно должности председателя, стратегии участия ПКРМ в избирательной кампании решаются на съезде формирования.