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Политика
Валериус Симулик: переход Молдовы на смешанную избирательную систему увеличит ответственность политкласса
19.06.2018

Молдова сделала важный шаг для обеспечения демократического процесса на парламентских выборах, перейдя на смешанную систему голосования. Так депутаты, избранные в одномандатных округах, будут более ответственными перед избирателями в выполнении своих обещаний. Об этом заявил в эксклюзивном интервью для Публики ТВ депутат сейма Литвы и сопредседатель Межпарламентской группы дружбы с Молдовой Валериус Симулик. В своей стране он уже пять раз избирался депутатом в одномандатных округах.

Литовский депутат уверен, что решение властей нашей страны перейти на смешанную избирательную систему увеличит ответственность политического класса.

В то же время, Валериус Симулик озадачен заявлениями литовского европарламентария Пятраса Ауштрявичюса, который раскритиковал нашу страну за принятие этого решения. Тем более, что он сам избирался в Литве депутатом в одномандатных округах.

В сейм Литвы входит 141 депутат, 71 - избирается в одномандатных округах, 70 - по партийным спискам. В парламент Молдовы входит 101 депутат. На предстоящих парламентских выборах 51 - выберут в одномандатных округах, еще 50 - по партийным спискам. Закон о переходе на смешанную избирательную систему утвердили двумя третями голосов парламентариев.


 
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