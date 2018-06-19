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Экономика
Средний доход молдаван вырос на 10%
19.06.2018

2353 лея составил средний доход граждан Молдовы в первом квартале этого года. Это на десять с лишним процентов больше, чем годом ранее. Таковы данные Национального бюро статистики. Отмечается также, что доходы горожан в полтора раза превышают доходы сельчан.

Основным источником дохода граждан остается зарплата. Она составляет чуть более 40%. Примерно 24% - пенсии, пособия и социальная помощь. 17,5% - переводы из-за границы. Чуть более 13% - доходы от предпринимательской деятельности.

Большую часть средств - почти 44% - граждане Молдовы тратят на продовольствие. Еще примерно 18% уходит на оплату счетов за коммунальные услуги. Чуть более 10% средств наши сограждане тратят на одежду и обувь, еще около 6,5% - на здоровье. 


 
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