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В Совете Федерации России предупредили молдаван о последствиях
19.06.2018

Совет Федерации России рассматривает юридические, правовые и политические последствия решения конституционного суда Молдовы признать молдавский закон 1989 года о функционировании языков в стране устаревшим. 

Этот вердикт лишает русский язык статуса языка межнационального общения, передает politnavigator.net.

Об этом на заседании комитета по международным делам Совета Федераации заявил его председатель Константин Косачев.

«Возможно, мы предложим как-то отреагировать Совету Федерации на эту ситуацию. Решение очевидно тревожное. Пока оно не имеет прямого действия, и сам закон продолжает оставаться в силе до тех пор, пока не будут приняты какие-то дополнительные решения парламентом республики», – сказал Косачев.

Он напомнил, что участники международного Ливадийского форума, проходившего в Крыму 5-6 июня, приняли заявление, в котором несогласие и тревогу в связи с решением конституционного суда в Молдове.


 
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