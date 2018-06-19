Какое место занимает Молдова в Топ-10 вымирающих стран

По прогнозам, в течение следующих нескольких десятилетий население Восточной Европы резко сократится. Что еще хуже, большинство стран отказываются поднимать эту проблему, чтобы замедлить поступающую демографическую катастрофу.

Согласно оценкам ООН, 10 крупнейших стран с наиболее быстро сокращающейся популяцией находятся в Восточной Европе.

Болгария, Латвия, Молдова, Украина, Хорватия, Литва, Румыния, Сербия, Польша, Венгрия — в ООН оценивают, что их население сократится на 15% и более к 2050 году.

Ожидается, что в Болгарии население сократится с 7 миллионов в 2017 году до 5,4 миллиона в 2050 году. В Латвии население, по оценкам, сократится с 1,9 миллиона в 2017 году до 1,5 миллиона, в то время как в Молдове население по оценкам, сократится с 4 млн. до 3,2 млн. человек.