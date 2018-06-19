Mold-Street: Как заливают предвыборное топливо в Молдове

Тема цен на топливо от дискуссий и уличных протестов автомобилистов за последние две недели постепенно сходит на нет, что имеет мало общего с реальной экономикой, а политические партии пытаются получить как можно больше предвыборных дивидендов от этой чувствительной темы.

Так, Партия социалистов (ПСРМ) уже выступила с инициативой о снижении в два раза размера акцизов и налогов на нефтепродукты, передает mold-street.com

Инициатива социалистов может на миллиарды опустошить бюджет

Трудно поверить, что правительство или парламент утвердили бы такую меру, которая привела бы к потере бюджетом свыше миллиарда леев, особенно в условиях, когда правлению безотлагательно нужны деньги для ряда мегапроектов, запущенных в этом году: от «Хороших дорог» до «Первого дома» и «Арены Кишинэу».

В этом плане искренность социалистов вызывает сомнение, если вспомнить, что тон значительного увеличения акцизов был задан именно правительством во главе с Зинаидой Гречаной, в настоящее время являющейся членом ПСРМ, которая в 2008 году приняла решение увеличить на 50% акцизный налог на нефтепродукты, действующий с 2009 года.

Министерство экономики и инфраструктуры не осталось в стороне и, чтобы продемонстрировать заботу о потребителях, объявило, что оно подало в суд на НАРЭ, требуя отмены решения об увеличении с 12 июня предельной цены на бензин и дизельное топливо.

Однако, учитывая рост котировок на нефть на международных рынках, благодаря чему бюджет пополнится за счет увеличения поступлений от НДС, правительству в нынешних обстоятельствах следовало бы, по крайней мере, остановить уже утвержденное увеличение размера акцизов на последующие годы, или – что еще лучше – поработать над их снижением.

Быстрый и значительный рост

Помимо всего этого, последние решения о повышении цен вызвали гораздо более сильные эмоции, чем раньше, и выразились в открытых протестах против повышения цен на топливо. В конце мая и премьер-министр Павел Филип надавил на НАРЭ для отмены повышения предельных цен.

Фактически требование председателя правительства и немедленный положительный ответ НАРЭ вызвали резонные знаки вопроса насчет степени независимости этого учреждения, находящегося под парламентским контролем, в условиях, когда члены Агентства подчинились правительству без каких-либо пояснений.

Возмущение людей объяснимо, учитывая, что повышения были последовательными, быстрыми и значительными, а НАРЭ их не обосновывало. К тому же, контекст года выборов играет свою роль в этом уравнении. В этой связи Mold-Street.com решил проанализировать изменения цен на топливо как за предыдущие годы, так и непосредственно за последнее время, а также определить факторы, повлиявшие на их рост и снижение.

Так, после резкого спада в 2009 году, когда среднегодовые цены на топливо были на самом низком уровне за последние 10 лет, с 2010 по 2014 год цены неуклонно росли, и в 2015 и 2016 годах мы становимся свидетелями обратного тренда. Однако тенденция к снижению цен продержалась до 2017 года, когда они вернулись к среднегодовому росту в 6,9% по бензину - до 16,88 лея за литр.

Изменения розничных цен на бензин и дизельное топливо

Источник: данные НАРЭ, НБМ, расчеты автора

Однако, начиная с 21 февраля 2018 года, когда НАРЭ провело последнее снижение предельной цены, каждые две недели цены неуклонно росли с максимальной допустимой цены в 17,67 лея за литр бензина до 19,79 лея в конце мая, решение, которое было приостановлено после требования премьер-министра Филипа, и этот показатель вернулся к предыдущему максимальному уровню в 19,15 лея за литр.

Когда цена на бензин перешла порог в один евро

Чтобы усилить психологический эффект повышения цен на топливо, некоторые СМИ сообщили, что на уровне 19,79 лея за литр бензина его цена впервые превысила уровень в 1 евро - заявление, которое не соответствует действительности. Как в 2012 году, так и в 2013-м при тогдашнем соотношении MDL/EUR средняя цена на бензин, выраженная в единой европейской валюте, составляла 1,06 евро и 1,03 евро соответственно.

Таким образом, развитие лея по отношению к основным мировым валютам является одним из ключевых факторов, влияющих на цены на топливо. Помимо обменного курса, еще одним важным фактором является цена импорта, которая зависит от изменения цен на международных рынках, а также от фискальной политики государства, в частности, посредством применяемых акцизов.

Как украденный миллиард повлиял на цены на топливо

Прослеживая изменения средней розничной цены на бензин сквозь призму динамики средних котировок барреля нефти марки Brent, которая является показательным ориентиром при формировании цен на энергоносители на международном рынке, а также обменного курса MDL/USD, мы можем констатировать, что в 2010-2012 гг.

цены на местном рынке выросли, особенно в связи с ростом цен на импорт.

Но начиная со второй половины 2013 года цены на топливо на международных рынках начали снижаться, тенденция, которая особенно выросла в 2015 и 2016 годах, когда цена за баррель нефти снизилась более чем в два раза.

Однако, несмотря на этот факт, снижение местных рыночных цен в 2015 году (-3,5%) и в 2016 году (-8,6%) потребители практически не заметили в результате эха мошенничества в банковском секторе, которое сильно сказалось на национальной валюте. Средний курс MDL/USD в 2016 году составил 19,92 к 1, что на 58% выше среднего уровня 2013 года (12,59 лея за 1 доллар США). В 2017 году лей укрепился на 7,2% по отношению к доллару, но цена за баррель нефти на международных рынках выросла намного больше (+ 24,6%), поэтому и средние цены на топливо на местном рынке росли.

Изменения цены за баррель нефти марки Brent на международных рынках и обменный курс MDL/USD

Источник: данные НАРЭ, НБМ, statistica.md

В начале 2018 года цены на международных рынках продолжали значительно расти. Если в среднем в 2017 году цена барреля нефти составляла 54 USD, то в первом квартале этого года этот уровень достиг 66 USD, а в последней декаде мая этот показатель составил 76 USD за баррель. Учитывая, что за тот же период национальная валюта сильно не укрепилась, волна этих повышений добралась и до цен на топливо в Республике Молдова.

Медленно, но стабильно: акцизы способствовали росту цен

Однако если котировки на международных нефтяных рынках и обменный курс лей/доллар колебались в обоих направлениях, то фактором, который неуклонно способствовал росту цен, является фискальная политика государства через устанавливаемые акцизы.

Если десять лет назад акциз на бензин составлял 1.200 леев на тонну, то в 2018 году эта сумма в 4,1 раза выше (4.961 лей). Самое сильное повышение акцизов на топливо произошло в 2009 и 2010 годах, когда коммунистическое правление, а следом и правительство Филата, применило 50-процентное увеличение акцизов. Впоследствии акцизы на нефтепродукты продолжали неуклонно расти, будучи стабильным источником пополнения бюджетных доходов для всех правительств за последние 10 лет. К примеру, согласно действующим положениям Налогового кодекса, акцизы на бензин увеличатся и в 2019 году, а также в 2020 году - до 5.960 леев на тонну бензина.

Изменения акцизов на импорт нефтепродуктов, леев за тонну

С налогами как в Европе, но с зарплатами как в Молдове

В среднесрочных бюджетных рамках (СБР) на 2018-2020 гг. власти аргументируют повышение акцизов на нефтепродукты необходимостью «приведения в соответствие с минимальными размерами, указанными в директивах ЕС».

Как следует из оценок Министерства финансов, содержащихся в пояснительной записке к налогово-бюджетной политике на 2018 год, только за счет увеличения акцизов власти рассчитывают на пополнение доходной части бюджета дополнительно на 192 млн леев.

Спешка властей привести налоги в соответствие с налогами ЕС не сопровождается пропорциональным ростом доходов населения. Как показывают расчеты экономиста Вячеслава Ионицэ, Молдова занимает 44 место из 45 стран Европы по количеству литров бензина, которые можно приобрести на среднюю зарплату. Исходя из данных НАРЭ о количестве импортируемого бензина и дизельного топлива, власти собрали в 2017 году в бюджет от акцизов на нефтепродукты около 1,9 млрд леев. Если мы добавим еще поступления от НДС, оцениваемые более чем в 2,5 млрд леев, получается, что от НДС и акцизов на бензин и дизтопливо в 2017 году в бюджет поступило в общей сложности около 4,5 млрд леев.

Следуя логике вышеприведенных данных, если в 2008 году на каждый литр купленного бензина акциз составлял 0,91 лея, то в 2014 году это уже 2,66 лея, а в 2018 акциз на литр достигает уже 3,77 лея. В начале 2019 года цена на бензин только за счет акциза вырастет еще на 34 бана, а в 2020 году - еще на 41 бан.

Семь леев за литр бензина - это налоги

Если мы добавим еще и НДС, что стандартно составляет 20% для бензина и дизельного топлива, выходит, что 10 лет назад по средней цене бензина 12,62 лея за каждый литр купленного бензина налоги составляли 3,02 лея. В настоящее время в условиях предельной цены 19,15 лея за литр сумма налогов составляет почти 7 леев (6,96 лея).

В то же время розничная цена на бензин без налогов, которая формируется за счет цены импорта, транспортировки, распределения, содержания персонала и сети заправок, лицензионных сборов плюс прибыль оператора, находится в условиях нынешней предельной цены в размере 12,19 лея за литр. Интересен тот факт, что эта цена не является историческим максимумом.

Средняя цена без налогов в 2014 году составляла 12,27 лея за литр, что является дополнительным показателем растущего влияния вклада налогов в формирование цен на топливо.

Изменения розничной цены на бензин

Цены на импорт бензина – все выше

Чтобы лучше понять динамику цен за последнее время, Mold-Street.com проанализировал динамику цен на бензин за последние 12 месяцев подряд и их примерную структуру. Так, в июне 2017 года розничная цена на бензин без НДС составляла 13,35 леев за литр, из которых цена за импорт составляла 6,7 лея, акцизный налог - 3,47 лея, соответственно, другие составляющие, такие как административные расходы, по распределению, обслуживанию сети, прибыль и т. д. составляли 3,16 лея на литр.

Цена на конец мая 2017/2018 года в 19.15 леев обусловлена ростом цены на импорт по сравнению с июнем 2017 года на 3,3 лея, и акциза - на 30 банов. В то же время другие расходы, понесенные операторами, включая прибыль, составляют всего 2,14 лея на литр, что является показателем того, что увеличение предельных цен НАРЭ до уровня 19,79 лея, вероятнее всего, экономически обосновано, исходя из доступных данных.

Ежемесячное изменение предельных цен на бензин за последние 12 месяцев

Следует отметить, что нынешний способ формирования цен используется с июня 2016 года после внесения изменений в Закон о рынке нефтепродуктов, в результате чего была применена новая концепция формирования цены на нефтепродукты, с введением понятия «предельная цена». Каждые две недели, в зависимости от котировок Platts и Argus предыдущего периода, НАРЭ устанавливает предельную розничную цену основных нефтепродуктов и публикует их на своем веб-сайте, и продавать основные нефтепродукты в розницу по более высокой цене запрещено.

После введения предельных цен оптовая продажа бензина и дизельного топлива по-прежнему ведется по свободным ценам. Здесь мы обнаружили любопытные изменения по сравнению с розничной ценой.

Таким образом, если в 2014 и 2015 годах разница между розничной и оптовой ценой одного литра бензина составляла, соответственно, 3,44 и 4,67 леев, то в 2016 и 2017 годах после введения ценового предела эта разница составляла всего 2,59 и, соответственно, 2,38 лея за литр.

Год выборов и перспективы цен на топливо

В итоге из доступных открытых данных можно сделать вывод, что изменение цен на топливо в последние месяцы, скорее, является результатом экономической конъюнктуры, чем какой-либо теории заговора, а основная ошибка НАРЭ - отсутствие эффективного взаимодействия с общественностью и поясняющего прозрачного информирования о факторах, которые так или иначе влияют на цену.

В то же время рост цен импорта за последние 18 месяцев, и особенно в последние месяцы, выводит на первый план и влияние последовательного увеличения властями акцизов на топливо.

Но печальнее всего то, что места для удешевления топлива уже не осталось, несмотря на то, что на одном из последних заседаний правительства премьер Павел Филип призвал Минэкономики представить возможности корректировки законодательства в этих целях.

Если сбудется прогноз американского банка Merrill Lynch, согласно которому баррель нефти в 2019 году может достичь 100 долларов, и прогнозы Всемирного банка по доллару США, то цена одного литра бензина в 20 леев может показаться несбыточной мечтой.

Сохранится ли тенденция роста цен на топливо - покажет время, но, безусловно, участники предвыборной гонки выжмут всё возможное из этой темы, а правящие партии попытаются пойти против этой тенденции ради голосов, вернувшись в нормальное русло после выборов. Инициатива социалистов и директивы, запущенные демократами через премьер-министра и Минэкономики, отлично вписываются в этот вывод.