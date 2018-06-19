МВД теряет магазины оружия и другие предприятия

Государственные предприятия "Cartuș", "Pulbere", специализированное управление дорожной полиции по монтажу и эксплуатации технических средств регулирования дорожного движения, специализированный магазин оружия "Dinamo-MA", подведомственные министерству внутренних дел, должны перейти в управление агентства публичной собственности. Проект соответствующего постановления был представлен для публичных консультаций, передает IPN.

Перечисленные государственные предприятия будут переданы вместе со всеми активами и пассивами, бюджетными ассигнованиями, долгами, а также со всеми документами, подтверждающими право собственности, владения или пользования земельными участками, объектами недвижимого и движимого имущества.

В примечании к проекту отмечается, что документ направлен на внедрение закона о государственном и муниципальном предприятии, принятого в ноябре 2017 года. Согласно положению данного закона, функция учредителя государственного предприятия от имени правительства осуществляется подведомственным правительству агентством публичной собственности.