Молдавский вице-премьер: «Я бы хотел, чтобы нам объявили войну и нас захватили»

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Юрий Лянкэ уверен, что без НАТО Молдова не может обеспечить свою безопасность, а нейтралитет нашей страны — декларативный.
Такие заявления вице-премьер по евроинтеграции Молдовы Юрий Лянкэ сделал, подводя итоги своих визитов в Вену и Констанцу. Он подчеркнул, что цель нынешнего правительства- изменить восприятие НАТО гражданами Молдовы.
- Мы не можем быть стабильной и процветающей территорией с ясной перспективой присоединения к ЕС. Что касается НАТО, увидим, что еще случится. Я всегда говорил, что не представляю, как мы можем обеспечить нашу безопасность без НАТО. Принции нейтралитета — декларативный. У нас не левом берегу Днестра российские войска. Россия нарушает этот нейтралитет, - заявил Лянкэ.
Он привел пример Украины, которая, несмотря на то, что была нейтральным государством, «была оккупирована российскими войсками».
- Я бы хотел, чтобы нам объявили войну и нас захватили, но видите, это не так, - заявил Лянкэ, подчеркнув, что очень важно изменить восприятие НАТО в Молдове.
Источник: ziarulnational.md
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