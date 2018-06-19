Молдавский вице-премьер: «Я бы хотел, чтобы нам объявили войну и нас захватили»

Юрий Лянкэ уверен, что без НАТО Молдова не может обеспечить свою безопасность, а нейтралитет нашей страны — декларативный.

Такие заявления вице-премьер по евроинтеграции Молдовы Юрий Лянкэ сделал, подводя итоги своих визитов в Вену и Констанцу. Он подчеркнул, что цель нынешнего правительства- изменить восприятие НАТО гражданами Молдовы.

- Мы не можем быть стабильной и процветающей территорией с ясной перспективой присоединения к ЕС. Что касается НАТО, увидим, что еще случится. Я всегда говорил, что не представляю, как мы можем обеспечить нашу безопасность без НАТО. Принции нейтралитета — декларативный. У нас не левом берегу Днестра российские войска. Россия нарушает этот нейтралитет, - заявил Лянкэ.

Он привел пример Украины, которая, несмотря на то, что была нейтральным государством, «была оккупирована российскими войсками».

- Я бы хотел, чтобы нам объявили войну и нас захватили, но видите, это не так, - заявил Лянкэ, подчеркнув, что очень важно изменить восприятие НАТО в Молдове.

Источник: ziarulnational.md