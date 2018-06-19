Адвокат Нэстасе: Чебан косвенно потребовал отменить результаты выборов 3 июня

Адвокат Партии "Платформа Достоинство и Правда" заявил сегодня в ходе судебного заседания о признании мандата мэра Андрея Нэстасе, что "косвенно своей высказанной позицией представитель ПСРМ потребовал отменить результате выборов". Это же написал на своей странице в соцсетях и сам избранный мэр Андрей Нэстасе.

В свою очередь бывший кандидат от социалистов на этот же пост Ион Чебан отверг такую версию в своем комментарии для издания Ziarul de Gardă.

"Насколько мне известно, мы не требуем отменить результаты выборов. В нашей жалобе содержится ровно то, что я описал и на своей странице в соцсетях", - заявил Ион Чебан. Более того, представитель ПСРМ обвинил Нэстасе во лжи.

"Это ложь, как и многое другое, что они тиражируют о нас. Пусть он представит хоть одно подтверждение такой версии", - цитирует Ziarul de Gardă.

Напомним, сегодня Ион Чебан заявил, что бывший кандидат от ППДП на пост мэра Кишинева Андрей Нэстасе активно пользовался зарубежной поддержкой в самый разгар предвыборной кампании. Речь идет о заявлениях от председателей НЕП, НЛП Румынии, бывшего премьера Румынии, что, по мнению Чебана, противоречит законодательству. Чебан настаивает, что судебная инстанция должна разъяснить законодательные нормы в этом отношении.

"Господин Нэстасе неоднократно, упрямо и совершенно безответственно пользовался зарубежной поддержкой в разгар предвыборной кампании, и это далеко не единственные нарушения, которые он допустил. Мы потребовали дать оценку его действиям и выяснить, является ли нарушением закона поддержка, которую Нэстасе получал от зарубежных политиков. Мы хотим также уточнить, является ли нарушением агитация, проводимая за день до выборов, и непосредственно в день голосования. Нам любопытно узнать решение суда, чтобы в будущем знать, как себя вести на парламентский выборах, поскольку Нэстасе создал прецедент", - пояснил советник от социалистов на своей странице в соцсетях.