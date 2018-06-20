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Политика
Кишиневский суд признал недействительными результаты местных выборов в столице
19.06.2018

Суд не утвердил мандат мэра Андрея Нэстасе.

Мандат нового избранного примара Кишинева Андрея Нэстасе не был утвержден судебной инстанцией, передает Noi.md. Суд сектора Центр признал недействительными результаты местных выборов. Заседание суда проходило за закрытыми дверями более пяти часов.

Перед зданием суда в это время вновь собрались сторонники Андрея Нэстасе с требованием признать результаты выборов. Нэстасе после заседания призвал людей выходить на массовые протесты.


 
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