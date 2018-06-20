ЦИК высказалась о проекте, который предусматривает проведение выборов в два тура

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Политика
Центральная избирательная комиссия высказалась относительно проекта закона о внесении изменений в Кодекс о выборах, поступившего от Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету. Проект регламентирует организацию парламентских выборов в одномандатных округах в два тура и возможность граждан баллотироваться в качестве независимых кандидатов в депутаты в национальном округе. Рассмотрев проект закона, ЦИК отмечает, что предложения, содержащиеся в проекте, имеет политические основы и только парламент может принять решение в их отношении, передает IPN со ссылкой на пресс-релиз центрального избирательного органа.
В ходе того же заседания ЦИК потребовала от Государственной налоговой службы проверить происхождение финансовых взносов, перечисляемых следующим конкурентам на выборах: Политической партии „Шор”, Партии национального единства и Политической партии „Платформа достоинство и правда”, превышающих сумму в 75 тыс. леев.
Русско-славянская партия Молдовы и Партия „Демократия дома” были предупреждены за непредставление финансового отчета в ходе избирательной кампании по состоянию на 18 мая. Центральная избирательная комиссия решила лишить Партию „Демократия дома” ассигнований из Государственного бюджета на срок до шести месяцев за повторные финансовые нарушения.
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