Касса социального страхования похоронила ветерана царской охранки, НКВД и МВД

118-летняя женщина-генерал с пенсией почти в 10 тысяч лей больше не числится в базе данных НКСС.

В марте наша газета писала о том, что в Молдове женщина 1900 года рождения получает генеральскую пенсию в 9931 лей. По всем меркам, это должна была быть старейшая жительница Европы а, возможно, и мира, и уж точно – старейший ветеран силовых органов.

Клиентка НКСС должна была жить при Николае Втором, Ленине, Сталине, Хрущове, Брежневе, Горбачеве, пережить кишиневский погром 1903 года, Первую и Вторую мировые войны, революцию 1917 года и объединение Бессарабии с Румынией.

Но кто она? Ответа на этот вопрос, как и на все остальные вопросы, НКСС не дала, ссылаясь на закон о защите персональных данных. Но самого факта существования 118-летней гражданки с завидной пенсией, начисленной в рамках законодательства о пенсионном обеспечении сотрудников МВД, не отрицала.

В МВД о милицейской бабушке в погонах никто не знал. По словам ветеранов, никакой женщины-генерала внутренних дел в Молдове нет, отродясь не было и, вероятно, не будет, да и вообще в советские времена генеральские звания в системе МВД имели только министр и начальник политотдела. Таинственная незнакомка не стояла на учете госпиталя и поликлиники МВД, ее не было в поле зрения национального бюро статистики и в базе данных ГП «Reghistru». Зато «генеральша» фигурировала в базе данных Центризбиркома.

Мы предположили, что никакой рекордсменки эпохи царской охранки и НКВД просто нет.

НКСС ее придумала, а пенсию крадет!

На все вопросы касса давала один ответ – категоричное «нет»: не имеем права сообщать имена, телефоны, адрес, названия населенных пунктов.Ее сотрудники неофициально подтверждали наши сомнения: такого «долгоиграющего» пенсионера у них нет: как раз в январе проводило сверку.

Но «вечная» милиционерша существовала не одна, а в приятной компании. По данным НКСС на 1 февраля 2018 года пенсии в Молдове получали 56 граждан в возрасте сто лет и больше. Между тем в конце 2017 года, по данным ГП «Registru», в Молдове было 325 долгожителей в возрасте от 100 до 118 лет. По состоянию на 1 марта 2018 года - уже 341. Так что, 285 столетних и более стариков не получают пенсии? Тогда почему получающие пенсию феноменальные долгожители 118-ти и 116-ти лет не стоят на учете в «Registru» - у них что, нет паспортов?

На статью в НКСС не отреагировали.

Пришлось обратиться в антикоррупционную прокуратуру с просьбой разобраться: почему на учете в регистре более 400 столетних граждан и старше - в то время как НКСС знает только о 56, которым и платит пенсии, а потом вдруг сообщает уже о 45? Нет ли злоупотреблений?

В ответ генеральный прокурор заявил, что все это – чистая риторика. То есть отмазался от решения проблемы. Но, как оказалось, переслал запрос в антикоррупционный центр. Откуда автор статьи получил (копия послана и шеф-прокурору) сообщение о том, что центр занимается поднятой проблемой.

О каких-либо результатах по-прежнему ничего не известно.

Но!

На портале агентства публичных услуг размещена свежая информация из регистра населения по состоянию на 1 июня 2018 года.

По сравнению с данными от 1 апреля 2018 года старожилов, которым сто и более лет, стало уже на 28 человек меньше - всего 314.

И это все равно в разы больше количества тех, которые получают пенсии.

Похоже, состоялись невидимые миру виртуальные похороны. Ушла в иной мир и бабушка-старушка, мировой рекордсмен по продолжительности жизни органов внутренних дел.

Теперь старейший житель Молдовы – 114-летний мужчина. Гражданский.

Прочие старожилы:

Столетних – 73 человека, 101 год - 44, 102 года - 33, 103 года - 45, 104 года - 30, 105 лет - 22, 106 лет - 19, 107 лет - 17, 108 лет - 13, 109 лет - 12, 111 лет – трое, 113 лет - двое.

Почему-то никто у нас не желает разобраться в учете людей, в том числе старожилов и пенсионеров. Живы ли они? Если да, то почему не получают пенсий? Чем занимается так называемая социальная служба? И почему безмолвствуют правоохранительные органы?

Теперь о том, что касается засекречивания персональных данных. Вот что пишет наш читатель: «Персональные данные должны засекречиваться только по требованию гражданина. Более чем 90 процентам населения абсолютно нечего скрывать – родился, учился, женился, работал… Какой это секрет? Пусть засекречивают свои данные те, кому есть что скрывать: например судимости».

Остается добавить, что различные коммерсанты - сборщики персональных данных в Кишиневе не имеют никаких барьеров в доступе к любой личной информации.

Думитру БАРБАЛАТ