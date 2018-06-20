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Политика
Шор заявил, что Стурза хочет «повесить» на него убийство Кеннеди
20.06.2018

Илан Шор ответил на обвинения экс-премьера Иона Стурзы, который приписал ему кражу денег резервного фонда. 

Экс-премьер Ион Стурза обвинил Илана Шора в том, что именно он причастен к разворовыванию денег резервного фонда Национального Банка, выделенных на спасение трех проблемных банков. Лидер партии "Шор" заявил, что физически не мог украсть эти деньги, поскольку в этот момент Национальный банк ввел внешнее спецуправление и он уже не руководил БЕМ, Unibank и Banca Sociala. 
  
- Государственная помощь из резервного фонда Национального банка поступила 1 декабря 2014 года, а спецадминистрацию Нацбанк ввёл 27 ноября. Тогда, как, по-вашему, мы могли вывести хоть 1 доллар денег из Нацбанка? – заявил политик. 

По его словам, 13 миллиардов, которые выделили Нацбанк, пошли на возврат денег вкладчикам указанных трех банков. 

- Вам скажет любой настоящий банкир - ущерб физически не может составить больше 13 миллиардов. Также остались и активы, которые после продажи вернутся в банк, а потом в Нацрезерв, соответственно сумма еще больше уменьшится. Так вы на меня еще и убийство Кеннеди повесите, - заметил Шор. 

В свою очередь примар Оргеева обвинил Стурзу и Цопа в разворовывании государственных активов в 90-е - начале 2000-х годов. По его словам, глупость, злость и антисемитизм «румынского пенсионера» Стурзы – следствие старческого маразма. 

- Но вот беглый уголовник Цопа... На его месте я бы просто промолчал. После того, как вы разграбили все, что можно было и сбежали за новой жизнью на запад, оставив руины богатых госкомпаний… На западе вы пытаетесь выдать себя за политического беженца, хотя являетесь обычным вором. Пришло время готовиться к старости. Ни Писающий мальчик, ни другие политические проекты, спонсируемые вашими украденными деньгами, не помогут вам опять присосаться к госбюджету, - подытожил политик. 
  
Под «Писающим мальчиком» лидер Шор имел в виду новоявленного генпримара Андрея Нэстасе. Обидное прозвище политик получил после казуса, когда появился на митинге с мокрыми брюками. 


 
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