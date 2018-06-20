Нэстасе отказали в получении мандата генпримара: суд аннулировал результаты выборов в Кишиневе

Суд сектора Центр признал результаты выборов генпримара Кишинева недействительными.

Итогом заседания суда, которое длилось более пяти часов, стало решение о признании недействительным результата местных выборов от 3 июня. Таким образом, Андрей Нэстасе не получил мандата генпримара Кишинева.

- Это необоснованное решение, - ожидаемо заявил Андрей Нэстасе. - Мы опротестуем это решение и подготовимся к протестам. А сегодня вечером призываю людей пойти домой. Здесь много полиции. Не исключено, что подготовлены разные сценарии и провокации.

Оппонент Нэстасе во втором туре выборов, представитель ПСРМ Ион Чебан, сообщил, что для него это решение суда оказалось неожиданным.

В течение 24 часов вердикт будет передан Центральной избирательной комиссии и Окружному избирательному совету Кишинева. Решение может быть оспорено в течение суток с момента его провозглашения.

По словам бывшего главы ЦИК Штефана Урыту, при признании местных выборов недействительными досрочных выборов в этом году не будет. Они пройдут согласно намеченному плану в 2019 году. Пока же исполнять обязанности примара Кишинева продолжит Руслан Кодряну.