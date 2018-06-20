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Новый формат общения с гражданами! Президент Додон: «Начнем с экскурсии по моему родному дому и виноградникам, которые сажал мой отец»
20.06.2018

«По многочисленным просьбам наших сограждан и учитывая прошлые прямые эфиры, которые посмотрело более 3 млн. человек, решил провести очередную прямую линию с президентом в «Одноклассниках». Об этом глава государства Игорь Додон написал в «Фейсбуке».

Как сообщает ТРИБУНА, по словам главы государства, накопилось много вопросов для запланированного на четверг прямого эфира. «Вопросы продолжают поступать. Попытаюсь дать ответы на максимально возможное количество вопросов», – написал Додон.

Президент  также сообщил, что прямой эфир пройдет в необычном формате.

«Как и было запланировано, увидимся 21 июня, в 19:00. Начнем прямую трансляцию с небольшой экскурсии по моему родному дому, в котором я родился и вырос в селе Садова, и виноградникам, которые сажал мой отец.

Прямую трансляцию можно будет смотреть на моей личной странице в «Одноклассниках». Жду Ваших вопросов», – написал президент  Республики Молдова.

Кристина Пендя


 
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