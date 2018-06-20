Через неутверждение мандата примара гражданам было отнято право выбора

Решение суда о неутверждении мандата примара Андрея Нэстасе создает очень опасный прецедент, потому что была нарушена „красная линия” и гражданам было отнято право выбора. Начиная с этого момента, Республика Молдова вступает в состояние довольно серьезного кризиса. Заявления сделал исполнительный директор Института стратегических инициатив Владислав Кульминский в рамках передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8, передает IPN.

Владислав Кульминский считает, что власть не хотела проводить местные выборы, которые состоялись недавно в Кишиневе. По его мнению, в случае неутверждения мандата, политический аспект превалировал, и решение суда не было вынесено из юридических соображений, а из-за того, что правящая партия не смогла признать победу неудобного и неприемлемого с политической точки зрения кандидата. „То, что мы видели сейчас, означает, что власть не в состоянии примириться с победой кандидата, который является для нее неудобным, находится в оппозиции и является врагом нынешней власти”, - заявил Влад Кульминский.

Он считает, что это решение легко может бросить Республику Молдова в институциональный и политический хаос. „Я надеюсь, что не таким было намерение, и я думаю, что есть еще место, чтобы сделать шаг назад”, - отметил Влад Кульминский.

Он добавил, что для Партии социалистов это решение означает избирательные и политические потери в будущем. „Если Партия социалистов, как говорят, пошла в суд чтобы сообщить о некоторых нарушениях, то власти и суд сделали еще один шаг и заявили недействительным мандат Андрея Нэстасе. По-моему, это указывает на сотрудничество, как было и при изменении избирательной системы”, - сказал Влад Кульминский.

Юрист Партии социалистов Фадей Нагачевский считает, что суд не должен руководствоваться ни общественным мнением, ни мнением политиков. „Правосудие не делается публично, на площади Великого Национального Собрания. Три часа судья рассматривала то, что является аргументами”, - заявил юрист. По его мнению, суд не вынес произвольное решение, а базировался на законных определениях.